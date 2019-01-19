AK Parti Van Milletvekili Arvas: Kazanamazsak şehirde yine silahlı çeteler peydahlanacak

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde AK Parti'nin Van ilçe belediye başkan adayları, İskele Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

"PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAMALIYIZ"

Toplantıda yerel seçimlerle ilgili konuşma yapan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti’nin Van’da kazanmamasının kötü sonuçlar doğuracağına söyledi. Arvas, “Biz hezimet partisi değil, hizmet partisiyiz. Eğer biz gerçekten istersek inanırsak, şehri kazanmak için çok zorlanmayacağız. Pireye kızıp yorganı yakmamamız lazım. Bu memleket bir daha kaybederse toparlanamaz” dedi.

"BAŞÖRTÜLÜLER CADDELERDE YÜRÜYEMEYECEK"

Arvas, “AK Parti Van’da kazanamazsa tüccarlar kaybedecek, başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek, esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak, esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak. Bu günler yaşamadık mı hepsini yaşadık” ifadelerini kullandı.

(İHA)

