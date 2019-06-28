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AK Parti Van Milletvekili Arvas: “Van, bu projeyle sektörün parlayan yıldızı olacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 19:37 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi için önerilen arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onayladığını belirterek, “Van bu proje ile sektörün parlayan yıldızı olacak” dedi.Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi için önerilen arazi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından incelenerek onaylandı.

AK Parti Van Milletvekili Arvas: “Van, bu projeyle sektörün parlayan yıldızı olacak”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi için önerilen arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onayladığını belirterek, “Van bu proje ile sektörün parlayan yıldızı olacak” dedi.
Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi için önerilen arazi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından incelenerek onaylandı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Gürpınar- Gevaş karayolu güzergâhında Gürpınar ilçe merkezinin batısında bulunan 7.816,23 da’lık alan Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi yeri için uygun bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, projeyle sadece Van’ın değil, bölgenin kalkınacağına dikkat çekti. Milletvekili Arvas, “Van Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri yönetmenliğinin 17. Madde 1. Fıkra gereği; Gözlemsel jeolojik etüt raporu, Çevresel Etki Değerlendirme belgesi ve arazi vasfı ile ilgili değişiklik gerektirecek tescil iş ve işlemlerinin hızlıca yapılarak bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile görüşerek hızlandırılmasını istedik. Konunun başından beri takipçisi ve paydaşlardan biri olan Van Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşerek kendilerine bilgi aktardık. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde başından beri takipçisi olduğumuz, Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi projesi umut veren rasyonel bir yatırımdır. Projenin başarıya oluşması için şahsım adına söylüyorum elimden geleni yapacağım bu işin ve sürecin takipçisi olacağım. Çünkü söz konusu proje hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin ekonomik durumunu güçlendirecek, sadece Gürpınar’ın veya Van’ın değil bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı verecektir” dedi.

“Proje istihdam imkanı da sağlayacak”
Projenin istihdam imkanı da sağlayacağını dile getiren Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü:
İlimizin en büyük sorunu olan işsizlik için istihdam sağlayacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi aynı zamanda yerinde istihdam imkânı da sağlayacaktır. Üretim üssü olacak bu denli bütünleşmiş yatırımlar göçü tersine çevirecek, kent yoksulluğunu azaltacak, sanayi ve hizmet sektörünü birleştiren ve teşvik eden nitelikli yatırımlardır. Bu yatırımda emek veren, sermaye koyan, destek sağlayan herkesi bir kez daha kutluyor, Van için hayırlı olmasını diliyorum.”

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