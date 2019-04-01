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AK Parti Van'da belediye sayısını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre, 2014 yerel seçiminde 2 ilçe belediyesini kazanan AK Parti, bu seçimde belediye sayısını 4'e yükseltti, oy oranını da artırdı

Van'da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 2014 yerel seçiminde 2 ilçe belediyesini kazanan AK Parti, bu seçimde belediye sayısını 4'e yükseltti.

AK Parti, görevlendirme yapılan Bahçesaray, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde seçimi kazandı. Bir önceki yerel seçime göre AK Parti'nin oyları Bahçesaray'da yüzde 31,49'den yüzde 65.48'e, Çatak'ta yüzde 29. 38'dan yüzde 54.08'e, Gürpınar'da yüzde 40.51'den yüzde 53.30'a çıktı.

2014'te kazandığı Gevaş ilçesinde oy oranını artıran AK Parti, birçok ilçede de düşük farklarla kaybetti.

Bahçesaray'da Meki Arvas, Çatak'ta Abdurahman Şeylan, Gürpınar'da Hayrullah Tanış, Gevaş'ta da Murat Sezer, belediye başkanı seçildi.

HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları, Bahçesaray'da yüzde 53,88'den yüzde 30,37'ye, Başkale'de 90,89'dan 72,41'e, Çaldıran'da 58,61'den 53'e, Çatak'ta 62,7'den 42,52'ye, Gevaş'ta 47,15'ten 44,19'a, Gürpınar'da 54,99'dan 42,16'ya, Muradiye'de 50,89'dan 42,26'ya, Saray'ta 65,86'dan 61,38'e düştü.

- AK Parti oylarını artırdı

AK Parti ise önceki yerel seçimlerde aldığı oy oranını, Bahçesaray'da yüzde 31,49'den yüzde 65,48'e, Başkale'de yüzde 7,22'den 21,44'e, Çaldıran'da yüzde 37,75'ten yüzde 43,43'e, Çatak'ta yüzde 29,38'dan yüzde 54,08'e, Gevaş'ta yüzde 47.2'den 49.78'e, Gürpınar'da yüzde 40.51'den yüzde 53.30'a, Saray'da 30,44'ten 36,48'e yükseltti.

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