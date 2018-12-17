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AK Parti ve CHP arasında 'sokağa çıkma' tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 18:28 | Son Güncelleme

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan arasında 'sokağa çıkma' tartışması çıktı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan arasında 'sokağa çıkma' tartışması çıktı. CHP'li Özel, Türkiye'de her türlü demokratik hakka direnmek gerektiğini belirtip, "Meydansa meydan, biz buradayız. Pabuç bırakmayız" derken, AK Parti'li Turan ise "Sokaktan korkumuz yok. 15 Temmuz'da nasıl çıktıysak çıkarız" diye karşılık verdi.
Meclis Genel Kurulu'nda; Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. Genel Kurul'da daha önce CHP'li ve AK Parti'li vekiller arasında çıkan 'sokağa çıkma' tartışması bugün de sürdü. CHP Grup Başkan Vekili Özel, "Demokratik hak kullanacaklara, size 'diktatör' dendiğinde kızıyorsunuz. Unutmayın, tüm diktatörler en çok meydanlardan korkarlar. Gerektiğinde o meydanları doldurmaya, Türkiye'deki her türlü demokratik hakka direnmek gerektiğine; meydansa meydan biz buradayız, pabuç bırakmayız" diye konuştu.
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan ise "Özgür bey meydanda ise bizde buradayız, korkumuz yok. Meclis olmasa belki sokağın anlamı olur; ama siz hala 'sokak' diyorsanız aciz ve demokratik olmadığınızı gösterir. Demokraside rekabet, yarış sandıkta olur. Halk ne derse baş tacı. Ama kendine güvenmeyen partilere, sokaktan korkumuz yok. 15 Temmuz'da nasıl çıktıysak çıkarız" dedi.
Bunun üzerine CHP'li Özel de AK Parti'li Turan'a, "TBMM'de en çok sandalyeye sahip partiye bu cevap için utanç içindeyim. Meydanlar iktidarın gururudur. Elbette şiddet ve mala zarar vermede devlet gerekli tedbir alır. Fransa'da kimse 'Çıkarsanız diğer insanları salarız' demiyor. Sarı yelekli şiddet gösterirse polis devreye giriyor. Sokakları, protestoyu yasaklayıp sandık işaret etmek diktatöryel rejimi işaret etmektir" diye konuştu.
Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkan Vekili Mithat Sancar, ara verdi.

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