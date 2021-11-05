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AK Parti ve CHP'li siyasetçilerin samimi hali ilgi çekti

05.11.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da esnaf ziyareti sırasında karşılaşan AK Parti ve CHP'li siyasetçiler, meclisteki tartışmaların aksine renkli görüntüler verdi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sohbeti ilgi çekti.

AK Parti ve CHP'li siyasetçilerin samimi hali ilgi çekti

Bağcılar'da Yaşlı Bakım Evi'nin açılışına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz'le birlikte esnafı ziyaret etti. Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi'nde dolaşan AK Partili siyasiler, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat İmrek ile karşılaştı.

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SAMİMİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Bir araya gelen AK Parti ve CHP'liler selamlaşmanın ardından sohbete başladı. Birbirlerine hal hatır soran taraflar daha sonra gündem üzerine konuştu. Partililer sohbet ederken çok samimi görüntüler sergiledi. Milletvekillerin sohbetini çevredekiler de meraklı gözlerle izledi. Engin Altay, Süleyman Demirel'in meclisteki kavgalarla ilgili sözleri gülüşmelere neden oldu. TBMM'de ve sokakta sürekli kavga ederken, tartışırken gördükleri siyasilerin bu samimi ve gülen halleri ilgi çekti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP
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