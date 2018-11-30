HABER

AK Parti ve CHP'nin İstanbul adayları neden açıklanmadı?

SEÇİM HABERLERİ  | 30.11.2018 10:51 | Son Güncelleme

Yerel seçim için İstanbul adayları henüz açıklanmadı. AK Parti'de Binali Yıldırım ismi netleşirken, CHP'de ise hala belirsizlik hakim. Bu duruma tepki gösteren gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti için "Uzun zamandan beri ilk kez İstanbul’u riskte gördükleri için rakip adayın açıklanmasını bekliyor olabilirler." derken, CHP'nin adayını 5 yıldır belirleyememiş olmasını ise 'kabul edilemez' olarak yorumladı.

AK Parti ve CHP'nin İstanbul adayları neden açıklanmadı?

Yerel seçim için partilerin aday belirleme süreci devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için henüz açıklanan bir isim yok.

AK Parti'de Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı neredeyse netleşirken, CHP'de belirsizlik sürüyor.

İYİ Parti ile aldığı ittifak kararının ardınan İstanbul adayı merak edilen CHP'de Genel Merkez henüz adayını belirleyemedi.

'5 YILDIR ADAY BULAMADINIZ MI?

İstanbul'un partiler açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'te "5 yıldır bir aday bulamadınız mı?" başlığıyla yayınlanan yazısında adayların henüz açıklanmamış olmasına tepki gösterdi.

'YUMURTA KAPIYA DAYANDI'

Bu durumun anlaşılır olmadığını belirten Altaylı, "2019 yılının Mart ayında yerel seçimlerin olduğu, bu yerel seçimlerde İstanbul’da büyükşehir belediye başkanının da seçileceği 2014 yılı Mart ayından bu yana belli.Yani partilerin 5 yıllık bir zamanı vardı adaylarını bulmak ve belirlemek için.Ama yumurta kapıya dayandı, hâlâ iki aday da belli değil." diye yazdı.

'AK PARTİ İLK KEZ İSTANBUL'U RİSKTE GÖRÜYOR'

AK Parti'nin durumunun nispeten daha anlaşılabilir olduğunu belirten Altaylı, bu durumun nedenlerini şöyle özetledi;

İktidar olmanın rahatlığı var.
Adayı geç açıklasalar bile o adayı hızla popülerleştirebilecek medyaları var.
20 küsur yıldır İstanbul’u yönetmenin getirdiği avantajlar kadar yıpranmışlık da olduğundan en güçlü adayı bulmak için meclis içi ve dışı imkanları son ana kadar zorlamak istiyor olabilirler.
Uzun zamandan beri ilk kez İstanbul’u riskte gördükleri için rakip adayın açıklanmasını bekliyor olabilirler.
Güçlü isim veya isimleri ikna etmekte zorlanıyor olabilirler.

'EĞER MUHARREM İLE ÇIKMAYACAKSAN...'

CHP'nin ise aday belirleyememesini 'kabul edilemez' bulan Altaylı, "İktidar ya Binali Yıldırım’ı ikna edecek ya Süleyman Soylu’yu ya da Numan Kurtulmuş’u. Üçü de kamuoyunun tanıdığı isimler. Sen bunların karşısına Muharrem İnce ile çıkmayacaksan o zaman bir an önce adayını açıkla ki, o da çalışmaya başlasın, halk da onu tanımaya başlasın. Adaysız geçen her günün AK Parti’nin adayına yaradığını hâlâ fark etmeyen bir CHP yönetimi ile işleri çok zor." ifadelerine yer verdi.


PARTNER'Aldatıldım ama yıkılmadım''Aldatıldım ama yıkılmadım'
CHP İstanbul adayı kim olacak? Oğuz Kaan Salıcı sürpriziCHP İstanbul adayı kim olacak? Oğuz Kaan Salıcı sürprizi
Antalya ve Mersin CHP'ye, Ankara ise İYİ Parti'yeAntalya ve Mersin CHP'ye, Ankara ise İYİ Parti'ye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul ak parti yerel seçim CHP Fatih Altaylı seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın 47. saniyede yediği gol tarihe geçti!

Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın 47. saniyede yediği gol tarihe geçti!

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

İstanbul için 'Abdullah Gül' bombası! Tansiyon yükselecek

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Anket sonuçları tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Yani akp nin büyük şehirlerde miyadı dolmuştur.Halkına değer vermeyip aşağılayan bir zihniyetin yönetimde kalmasına imkan yoktur.
artık çanta da keklik kalmadı da ondan açıklayamıyor Türkçesi bu işte...
fatih efendi. bide senin yerine gelecek bi ADAM olsa yaaa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP İstanbul adayı kim olacak? Oğuz Kaan Salıcı sürprizi

CHP İstanbul adayı kim olacak? Oğuz Kaan Salıcı sürprizi

Flaş iddia: Antalya ve Mersin CHP'ye, Ankara ise İYİ Parti'ye

Antalya ve Mersin CHP'ye, Ankara ise İYİ Parti'ye

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

İstanbul adayı belli oldu mu? Canlı yayında flaş açıklama

Erdoğan'ın kalelerinde MHP'den kritik aday kararı!

Erdoğan'ın kalelerinde MHP'den kritik aday kararı!

Ekrem İmamoğlu İstanbul adayı olacak mı? Dikkat çeken paylaşım

İstanbul adayı mı olacak? Paylaşımı olay yarattı

AK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu!

AK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.