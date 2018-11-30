AK Parti ve CHP'nin İstanbul adayları neden açıklanmadı?

Bu durumun anlaşılır olmadığını belirten Altaylı, "2019 yılının Mart ayında yerel seçimlerin olduğu, bu yerel seçimlerde İstanbul’da büyükşehir belediye başkanının da seçileceği 2014 yılı Mart ayından bu yana belli.Yani partilerin 5 yıllık bir zamanı vardı adaylarını bulmak ve belirlemek için.Ama yumurta kapıya dayandı, hâlâ iki aday da belli değil." diye yazdı.

Yerel seçim için partilerin aday belirleme süreci devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için henüz açıklanan bir isim yok.

'AK PARTİ İLK KEZ İSTANBUL'U RİSKTE GÖRÜYOR'

AK Parti'nin durumunun nispeten daha anlaşılabilir olduğunu belirten Altaylı, bu durumun nedenlerini şöyle özetledi;

İktidar olmanın rahatlığı var.

Adayı geç açıklasalar bile o adayı hızla popülerleştirebilecek medyaları var.

20 küsur yıldır İstanbul’u yönetmenin getirdiği avantajlar kadar yıpranmışlık da olduğundan en güçlü adayı bulmak için meclis içi ve dışı imkanları son ana kadar zorlamak istiyor olabilirler.

Uzun zamandan beri ilk kez İstanbul’u riskte gördükleri için rakip adayın açıklanmasını bekliyor olabilirler.

Güçlü isim veya isimleri ikna etmekte zorlanıyor olabilirler.

'EĞER MUHARREM İLE ÇIKMAYACAKSAN...'

CHP'nin ise aday belirleyememesini 'kabul edilemez' bulan Altaylı, "İktidar ya Binali Yıldırım’ı ikna edecek ya Süleyman Soylu’yu ya da Numan Kurtulmuş’u. Üçü de kamuoyunun tanıdığı isimler. Sen bunların karşısına Muharrem İnce ile çıkmayacaksan o zaman bir an önce adayını açıkla ki, o da çalışmaya başlasın, halk da onu tanımaya başlasın. Adaysız geçen her günün AK Parti’nin adayına yaradığını hâlâ fark etmeyen bir CHP yönetimi ile işleri çok zor." ifadelerine yer verdi.



