AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Mart 2019'taki yerel seçimler için partilerin aday belirleme süreci devam ederken, MHP ve AK Parti'nin yerel seçimlerde ortak aday çıkarmama kararıyla İstanbul ve Ankara'daki yarış daha da önem kazandı.

MHP'nin Ankara için Melih Gökçek, İstanbul için ise Bedrettin Dalan ismini gündeme almasıyla siyaset kulisleri kaynamaya başlarken AK Parti'de adaylar henüz netleşmiş değil. Gazeteci Sabahattin Önkibar Aydınlık Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde AK Parti'nin İstanbul adayının büyük ölçüde netleştiğini belirtirken, CHP İstanbul adayı için dikkat çeken bir ismi ortaya attı.

İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM, ANKARA'DA ÖZHASEKİ YA DA SOYLU

"AKP’nin İstanbul adayı yüzde 90 Binali Yıldırım’dır. Numan Kurtulmuş gündemde değil zira Erdoğan onu parlatıp lider adayı olmasına izin vermez ve Berat Albayrak’a rakip çıkarmaz." ifadelerini kullanan Önkibar, AK Parti'nin Ankara adayı içinse "Mehmet Özhaseki veya Süleymen Soylu’dan biri gibi görünüyor." diye yazdı.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul aday için anket yaptırdığına dikkat çeken Önkibar, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi aday göstermek istemediğini iddia etti.