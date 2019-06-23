AK Parti ve CHP'den YSK'ya 'mühür' başvurusu (2)

YSK İTİRAZLARI KABUL ETTİ, OYLAR GEÇERLİ

YSK, AK Parti ve CHP'nin, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan oy zarflarına ilişkin kararını verdi. YSK, söz konusu zarflarda kullanılan oyların geçerli sayılmasını kararlaştırdı. Böylece, AK Parti ve CHP'nin, zarflarının mühürlenmesinde gerçekleşen karışıklıkların seçmen iradesini sakatlamadığı gerekçesiyle yaptıkları başvuru kabul edilmiş oldu.

Haber: Arda ERDOĞAN / ANKARA,(DHA)

