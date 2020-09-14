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AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı nasıl? Canlı yayında flaş seçim anketi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, anketlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı nasıl?" sorusuna cevaben Ünal, “Hiçbir zaman yüzde 40’ın altına inmedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 52-54 bandındayız” diye konuştu.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı nasıl? Canlı yayında flaş seçim anketi açıklaması

Son seçim anketleri ve oy oranlarıyla ilgili kritik açıklamalar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Kanal 7’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, her ay düzenli yaptırdıkları anketlere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'YATIYORLAR ERDOĞAN, KALKIYORLAR ERDOĞAN'

AK Partili Ünal, yapılan anketlere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Daha seçimlere var 3 yıl, 3 yıl öncesinden bunlar telaş içerisinde aslında kendi oluşturdukları birbirine benzemezler ittifakı içerisinde bir düzen oluşturmaya, bu seçim hazırlığı falan değil aslında. HDP’yi de bu ittifakın meşru parçası haline getirmek ve Meral Akşener’i ikna etmek yönünde birtakım çalışmalar yapıyorlar. Meral Hanım da bazen sıcak mesajlar veriyor ya kan davalısı olsak bile işte kapı çalındığında kapı açılır kıvamında birtakım açıklamalar yapıyor da ben bütün bu çabaları ayakta kalma ve tutunma çabası görüyorum. Bunlar yatıyorlar Erdoğan, kalkıyorlar Erdoğan.

'HER AY 4 ANKET YAPTIRIRIZ'

Biz her ay düzenli olarak dört anket yaptırırız, değişik anket firmalarına. Sahadan sürekli olarak hem seçmen algısı hem seçmen davranışı hem seçmenin talepleri, hassasiyetleriyle ilgili Ar-Ge Başkanlığımız her ay düzenli olarak araştırma yaptırır. Biz trendleri izleriz ve trendlerle olayların ve bizim politikalarımızın seçmen nezdindeki etkisini görür ona göre siyasetimizi revize ederiz, ona göre politikalarımızı yeniden gözden geçiririz.

SON OY ORANLARI NASIL?

Hiçbir zaman yüzde 40-42 bandının altına düşmedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 52-54 bandındayız.


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