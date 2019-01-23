AK Parti ve HDP'ye seçim anketi şoku! PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Piar Araştırma Şirketi tarafından 13-19 Ocak 2019 tarihleri arasında, Türkiye genelini temsil eden 26 ilde telefonla mülakat yöntemi ile yapıldı. Araştırmada yaş ve cinsiyet kotası uygulanarak 9 bin 298 katılımcıyla görüşüldü. Araştırmanın hata payı yüzde 1.8 olarak hesaplanırken, araştırma demografisi yüzde 51.6 ile erkek, yüzde 48.4 ile kadından oluştu. Araştırmada 18-24 yaş arası yüzde 17.6, 25-34 arası yüzde 20.5, 35-44 arası yüzde 34.6, 45-54 arası yüzde 19.9, 55-64 arası yüzde 11.8 ve 65 yaş üzeri yüzde 5.6 ile yer aldı.

Araştırmaya katılanların eğitim seviyesi de ilkokul için yüzde 21.9 iken, ortaokul yüzde 19.1, lise yüzde 37.4 ve üniversite yüzde 21.6 olarak yer aldı.

KATILIMCILARA GÖRE İLK ÜÇ SORUN; EKONOMİ, İŞSİZLİK VE SURİYELİLER

Araştırmada katılımcılara 'iç politika' ve 'seçim' ana gündemleri altında sorular yöneltildi. İç politika başlığı altında katılımcılara sorulan ilk soru 'Size göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir' sorusu oldu. Bu soruya 'ekonomi' yanıtını verenlerin oranı yüzde 34.5 ile ilk sıradayken, işsizlik diyenlerin oranı yüzde 14.6 ile ikinci sırada, 'Suriyeliler' yanıtını verenlerin oranı ise 12.6 ile üçüncü sırada yer aldı.