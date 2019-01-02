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AK Parti ve MHP arasında dikkat çeken '3'lü kombin' formülü!

SEÇİM HABERLERİ  | 02.01.2019 07:22 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlerde yürüttüğü ittifak çalışmalarında “metropol kentlerde 3’lü kombin” dikkate alındı. AK Parti, İstanbul'da Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de; Ankara’da ise Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı’nda MHP’nin adayını destekleyecek.

AK Parti ve MHP arasında dikkat çeken '3'lü kombin' formülü!

Cumhuriyet'te Selda Güneysu'nun haberine göre, AK Parti, İstanbul’da, CHP’nin elinde bulundurduğu Beşiktaş, Maltepe ve Silivri ilçelerinde MHP’nin belediye başkan adaylarını destekleme kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de AK Parti’nin Ankara’nın ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Ancak Erdoğan’ın AK Parti’nin belediye başkan adaylarını duyurmasından bir gün önce, 31 Aralık akşamı, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın sosyal medya hesabından “Genel Başkan Bahçeli’nin oluruyla Gölbaşı Belediye Başkanlığı’na Ramazan Şimşek’in aday gösterildiğini” kamuoyuna açıklaması dikkat çekti.

AK Parti, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayan MHP’yi, mevcutta MHP’nin elinde bulundurduğu Etimesgut ve Polatlı ilçeleri ile birlikte, Gölbaşı Belediyesi’nde de destekleyecek. Gölbaşı Belediyesi, 2014 yerel seçimlerine dek MHP’nin yönetiminde bulunuyordu. Ancak 2014 yılındaki seçimlerde MHP, bu ilçeyi AK Parti’ye kaptırmıştı. AK Parti’nin İzmir’in iki ilçesinde de “MHP’nin adaylarını desteklemesi” bekleniyor. Erdoğan, 5 Ocak Cumartesi günü de İzmir’in ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

ÖNCELİK BÜYÜKŞEHİRLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde AK Parti’ye ittifak çağrısında bulunurken, “Siyasi Kombin” modelini de gündeme getirmişti. AK Parti’nin üç seçim bölgesine ayrılan iki metropol kentteki üç ilçede MHP’yi destekleme kararı almasının “Bahçeli’nin sözünü ettiği ‘Siyasi Kombin’ modelinin uygulandığı anlamına geldiği” ifade ediliyor.

HEDEF CHP SEÇMENİ

AK Parti’nin İstanbul’da MHP’li adayları destekleyeceğini açıkladığı üç ilçede, CHP seçmeni ağırlıkta. Ankara’da da Çankaya gibi CHP seçmeni açısından simge ilçenin bulunduğu birinci bölge, MHP’li isimlerin destekleneceği Polatlı ve Gölbaşı ilçelerini de kapsıyor. AK Parti ve MHP’nin Ankara’daki bu hamlesinin altında ise “MHP’nin oy oranı bakımından Ankara’da en zayıf olduğu birinci bölgedeki seçmeni, Cumhur İttifakı’na yönlendirme hesaplarının yattığı” ifade ediliyor. MHP, 24 Haziran seçimlerinde de “sağ seçmenin yoğunlukta olduğu” Ankara’nın ikinci ve üçüncü seçim bölgelerinden 2, “CHP seçmeninin yoğunlukta olduğu” birinci seçim bölgesinden ise bir milletvekili çıkarmıştı. AK Parti ile MHP’nin Ankara’nın ilçeleri üzerinden yürüttüğü ittifakta “24 Haziran’daki seçim sonuçlarının da etkili olduğuna” dikkat çekiliyor.

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