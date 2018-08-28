AK Parti ve MHP'den flaş 'idam' kararı! Anlaştılar

MHP'nin 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla gündeme almayı planladığı af kanun teklifinin detaylan belli oluyor. Affın infaz yasası değişikliği ile düzenleneceği, buna paralel olarak bazı suçlarda da idamın geri getirilmesi için anayasa değişiklik çalışması yapılacağı öğrenildi.

341 VEKİLİN İMZASIYLA TBMM'YE SUNULACAK

İki liderin Ceza İnfaz Kanunu değişikliği ile kısmi af ve bazı suçlarda idam cezasının geri getirilmesine yönelik değişiklik konusunda çalışma yapma karan aldığı öğrenildi. Şartlar olgunlaştığı taktirde infaz yasası değişiklik teklifinin AK Parti MHP'li grup başkanvekilleri, anayasa değişikliğinin ise iki parti ve BBP'li toplam 341 vekilin imzası ile TBMM'ye sunulması öngörülüyor.

Affın, hükümlülerin cezalarından belli miktar indirim yapılarak getirilmesi, böylelikle anayasanın 87. maddesindeki nitelikli çoğunluk şartı olan 360 oya gerek kalmaması öngörülüyor. Ceza indiriminde, terör suçları ile kadına ve çocuklara yönelik cinsel ve şiddet suçları ile uyuşturucu kaçakçılığı ve imalinin kapsam dışı tutulması öngörülüyor.