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AK Parti ve MHP'den teklif aldı mı? İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı

24.03.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasete bu sefer de İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları damga vurdu. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında çok sert ifadeler kullanarak "Milletin umuduna pusu kurulmasına rahatsızız" demişti. İYİ Parti'den istifa edeceği iddia edilen Ağıralioğlu, AK Parti veya MHP'den teklif alıp almadığını açıkladı.

AK Parti ve MHP'den teklif aldı mı? İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyduğu iddia edilen İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında çok sert ifadeler kullanarak "Milletin umuduna pusu kurulmasına rahatsızız. Sizin oylarınızla pazarlık yaptığınız masada şantaj yapmanıza razı olmayacağız" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri gündem olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağıralioğlu hakkında "Meral Hanım'la görüşmem şikayet anlamında olurdu. Buna gerek yok. Artık kavgaları bir tarafa bırakmak zorundayız" dedi.

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AK PARTİ VE MHP'DEN TEKLİF ALDI MI?

Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den istifa edip başka bir partiye geçeceği iddia edilmişti. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, "Başka bir siyasi partiden adaylık teklifi aldınız mı?" sorusuna "Doğrudur, bana hem AK Parti'den, hem MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Benim bakışım şu: Eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli. Ancak, parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim" yanıtını verdi.

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