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AK Parti ve MHP'den yerel seçim için ittifak açıklaması: Mutabık kaldık

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2018 14:30 | Son Güncelleme

AK Parti ile MHP heyetleri yerel seçim için ittifak görüşmelerinin arından açıklamalarda bulundu.

AK Parti ve MHP'den yerel seçim için ittifak açıklaması: Mutabık kaldık

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, görüşmenin arından yaptığı açıklamada 'Heyetler olarak görüşerek bazı konulardaki teknik çalışmalar sonrası yeniden bir araya geleceğiz. Buradan sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz. Cumhur ittifakı tabanının genişletilmesi konusunda mutabık kaldık' ifadelerini kullandı.

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ak parti MHP

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