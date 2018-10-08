AK Parti ve MHP'den yerel seçim için ittifak açıklaması: Mutabık kaldık

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, görüşmenin arından yaptığı açıklamada 'Heyetler olarak görüşerek bazı konulardaki teknik çalışmalar sonrası yeniden bir araya geleceğiz. Buradan sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz. Cumhur ittifakı tabanının genişletilmesi konusunda mutabık kaldık' ifadelerini kullandı.

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