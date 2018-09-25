AK Parti ve MHP heyetler arası görüşmelere başlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını söyledi.

Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz ile görüşmesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını ifade etti.

Özhaseki, "Detaylar konuşulmadı. Cumhurbaşkanımız döndükten sonra ikili heyetler halinde görüşmelere devam edilecek." dedi.

Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinin ardından en kısa sürede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini de kaydetti.

