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AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 07:06 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Cumhur ittifakı’ sürecek mi?' başlıklı yazısına AK Parti ile MHP'nin dün Mart 2019'daki yerel seçim görüşmelere başladığını ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın ittifak görüşmesi sonrası MHP cephesinde alınganlık durumunun aşılmış olduğunu yazdı. Selvi ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP'yle ittifakının 2023 seçimlerine kadar sürdürme kararı olduğunu belirtti.

AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!

Yerel seçimde ittifak önerisinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldiğini belirten Selvi, AK Parti'nin MHP'yi dinlemeye ihtiyacı olduğunu aktardı. Dünkü görüşmede MHP'nin ittifak formülünün not edildiğini ifade eden Selvi, "Özhaseki ve Durmaz, detaylara girmediler ama Cumhur İttifakı’nın devamı yönünde karar aldılar. ABD dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli bir araya gelecekler. Cumhur İttifakı için bir irade yenilenecek. Ardından Özhaseki ve Durmaz çalışmalarını sürdürecekler" diye yazdı.

İttifak önerisinin Bahçeli tarafından geldiğini hatırlatan Selvi, AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi önerinin çok enerjik bir şekilde sahiplenilmediğini belirtti. Selvi, yazısının devamında "Ancak bu kimseyi yanıltmasın. Hele hele Cumhur İttifakı bitiyor mu şeklinde beklentiye girmesin. İttifak sürüyor. Zaten dünkü görüşmede ittifakın devamı teyit edildi. Ayrıca iki liderin iradesi mevcut, sorun modelin şekillenmesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP’yle ittifakı 2023 seçimlerine kadar sürdürme kararı var." ifadesini kullandı. İttifak görüşmelerinin 81 ili kapsayacak şekilde gündeme geldiğini belirten Selvi, "Ancak MHP’nin bir ara 30 büyükşehirde ittifakı önerdiği biliniyor. Ama bu iş sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de ittifaka dönüşebilir. Dün ilk adım atıldı, ittifakın şekli ne olur şimdiden bir şey söylemek için erken ama AK Parti ile MHP oturdukları masadan uzlaşma ile kalkacaklar" diye yazdı. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti MHP yerel seçim cumhur ittifakı Devlet Bahçeli

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