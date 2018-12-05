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AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.12.2018 07:19 | Son Güncelleme

2014'deki yerel seçimde AK Parti ve MHP, 24 büyükşehirde yüzde 50'nin üzerinde; 2018'deki genel seçimde ise ise 17 büyükşehirde yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Peki geçmiş genel ve yerel seçimlere göre, partilerin durumu ne? İşte yerel seçime aylar kala başkenti hareketlendirecek gelişmeler...

AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı!

Yeni Şafak'ta yer alan haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son noktayı koyacağı yerel seçim ittifakı için masada 2014 yerel ve 2018 genel seçim sonuçları dikkate alınacak" ifadesi kullanıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Şu anki çalışma 30 büyükşehirin, büyükşehir belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her şey dikkate alınmaktadır. 2014, 2018 verileri göz önünde bulundurulmakta, partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir" açıklamasının hatırlatıldığı haber, şöyle devam etti:

"Bahçeli'nin bu sözleri ile birlikte 2014 yerel seçim ile 2018 genel seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin aldığı oy oranlarını analiz ettik. AK Parti ve MHP'nin toplamı, 2014 yerel seçimlerine göre 24 büyükşehirde yüzde 50'nin üzerinde görünüyor. 2018 genel seçimlerine Cumhur İttifakı olarak giren iki parti, 17 büyükşehirde yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Cumhur İttifakı, İzmir, Diyarbakır, Mardin, Muğla ve Van'da ise düşük farklarla geride kalıyor. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti 18 büyükşehir kazandı. CHP 6, MHP 3, HDP de 3 büyükşehir belediye başkanlığını elde etti."

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