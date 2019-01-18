HABER

AK Parti ve MHP'nin Çeşme adayı, adaylıktan çekildi

SEÇİM HABERLERİ  | 18.01.2019 12:23 | Son Güncelleme

İzmir'de, Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı olarak açıklanan Sema Aydın, adaylıktan çekildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği belirtildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Merkez'e aday adayı olan 3 ismi sunduklarını söyledi.

AK Parti ve MHP'nin Çeşme adayı, adaylıktan çekildi

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere, Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ile MHP, 5 Ocak'ta, İzmir'deki adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törenle açıkladı. MHP'den Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Sema Aydın'ın, adaylıktan çekildiği belirtildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği bildirildi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sema Aydın'ın yerine daha önce aday adayı olan 3 ismi Genel Merkez'e sunduklarını söyledi. MHP Genel Merkezi'nin yapacağı çalışmanın ardından Çeşme için yeni bir adayın açıklanacağını kaydeden Veysel Şahin, gelecek hafta içerisinde ismin netleşmesini beklediklerini dile getirdi.

cumhur-ittifakinin-cesme-adayi-cekildi_6649_dhaphoto2

Kaynak: DHA

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiasıAbdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası
MHP'nin ihraç ettiği milletvekili ortak aday oluyor!MHP'nin ihraç ettiği milletvekili ortak aday oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti MHP ak parti çeşme adayı yerel seçim seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde 55 milletvekiliyle yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

MHP'nin ihraç ettiği milletvekili İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı oluyor!

MHP'nin ihraç ettiği milletvekili ortak aday oluyor!

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler: Kazanamazsak kazığa oturturlar!

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

Numan Kurtulmuş'dan AK Parti anketleriyle ilgili açıklama: İstanbul ve Ankara'da...

AK Parti anketleriyle ilgili açıklama: İstanbul ve Ankara'da...

İzmir için adaylığı konuşulan Tunç Soyer'den Aziz Kocaoğlu açıklaması

Tunç Soyer'den 'Aziz Kocaoğlu' açıklaması

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları! İstanbul, Ankara, İzmir ve 7 büyükşehirde kim, hangi parti önde?

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.