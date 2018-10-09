AK Parti ve MHP'nin önündeki en büyük engel!

AK Partili belediyelerin 50 milyon, MHP'li belediyelerin ise 12 milyon vatandaşa hizmet ettiğini belirten Selvi, AK Parti'nin, MHP’li belediyelerin olduğu yerde seçimlere girmediği takdirde Türkiye genelinde 4-5 puanlık bir oy düşüşü yaşayacağını belirtti. MHP'nin ise, AK Partili belediyelerin olduğu yerde seçimlere girmediği takdirde oy oranı yüzde 3-4 seviyesine gerilediğini aktaran Selvi, “Bu sonuçlar birkaç yıl sonra önümüze konulur. Böyle bir tabloya izin vermememiz lazım" denildiğini köşesinde yazdı. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"‘Cumhur ittifakı’nın önündeki en önemli engeli bu nokta teşkil ediyor. Hatta heyetler, “Keşke Anayasa değişikliği yapılırken ‘Yerel seçimlerde ittifak oyları ortak sayılır’ diye bir madde koysaydık” diye konuşuyorlar. Ama artık çok geç.

Tablo bu. Peki, buna göre nasıl bir formül bulunacak? AK Parti ve MHP heyeti dün itibariyle bir formül geliştiremedi. Heyetler yeniden görüşmek üzere ayrıldılar. Ya bir formül bulunacak, ya da iş liderlere kalacak. Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelip, ‘cumhur ittifakı’nın devam ettiğini ilan edip, partileri aday çıkarma konusunda serbest bırakabilirler. Liste ittifakı değil, gönül ittifakı formülü daha ağır basıyor." (Yazının devamını okumak için tıklayınız)

