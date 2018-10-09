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AK Parti ve MHP'nin önündeki en büyük engel!

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 07:05 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "‘Cumhur ittifakı’ için formül bulundu mu?" başlıklı yazısında AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçim ittifakı çalışmalarına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki kampta mevcut belediye başkanlarının değişeceği mesajını verdiğini belirten Selvi, Mart 2019'daki yerel seçimde 'Cumhur İttifakı'nın önündeki en büyük engelin, ittifak için anayasa değişikliği yapılmaması olarak değerlendirdi.

AK Partili belediyelerin 50 milyon, MHP'li belediyelerin ise 12 milyon vatandaşa hizmet ettiğini belirten Selvi, AK Parti'nin, MHP’li belediyelerin olduğu yerde seçimlere girmediği takdirde Türkiye genelinde 4-5 puanlık bir oy düşüşü yaşayacağını belirtti. MHP'nin ise, AK Partili belediyelerin olduğu yerde seçimlere girmediği takdirde oy oranı yüzde 3-4 seviyesine gerilediğini aktaran Selvi, “Bu sonuçlar birkaç yıl sonra önümüze konulur. Böyle bir tabloya izin vermememiz lazım" denildiğini köşesinde yazdı. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"‘Cumhur ittifakı’nın önündeki en önemli engeli bu nokta teşkil ediyor. Hatta heyetler, “Keşke Anayasa değişikliği yapılırken ‘Yerel seçimlerde ittifak oyları ortak sayılır’ diye bir madde koysaydık” diye konuşuyorlar. Ama artık çok geç.

Tablo bu. Peki, buna göre nasıl bir formül bulunacak? AK Parti ve MHP heyeti dün itibariyle bir formül geliştiremedi. Heyetler yeniden görüşmek üzere ayrıldılar. Ya bir formül bulunacak, ya da iş liderlere kalacak. Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelip, ‘cumhur ittifakı’nın devam ettiğini ilan edip, partileri aday çıkarma konusunda serbest bırakabilirler. Liste ittifakı değil, gönül ittifakı formülü daha ağır basıyor." (Yazının devamını okumak için tıklayınız)

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