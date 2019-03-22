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AK Parti ve MHP’nin büyük Ankara mitingi öncesi hazırlıklar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yarın gerçekleştirilecek olan Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi’ne bütün vatandaşları davet etti.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, yarın Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi’ne ilişkin Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yarın gerçekleştirilecek olan Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi’ne bütün vatandaşları davet etti.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, yarın Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi’ne ilişkin Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) basın toplantısı düzenledi. Özcan, konuşmasında 31 Mart’ta Türkiye’de bir demokrasi zaferinin yaşanacağını belirterek, AK Parti ve MHP teşkilatlarının Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun bir şekilde Türkiye’nin bekası, memleketin refahı, çocukların geleceği için çalışmaya devam ettiğini vurguladı.
"31 Mart akşamı ülkemiz üzerinde oyun oynamaya kalkanlara en güzel cevabı, yine sandıkta verecektir" diyen Özcan, "Bir tarafta bu ülke için gecesini gündüzüne katan, tek derdi memleket, beka, hizmet olan Cumhur İttifakı, diğer tarafta uzaktan kumandayla komuta edilen, bir robot gibi hareket eden, kendi kararlarıyla hareket edemeyen, kendilerine has bir düşüncesi, tavrı, fikri olmayan, bu ülkenin kalkınmasını, gelişmesini istemeyen şer odakları tarafından yönetilen, hiçbir proje üretmeyen zillet ittifakı var" ifadelerini kullandı.
Özcan, Cumhur İttifakı’nın Ankara’da rekor kıracağını belirterek, "Yarın bu meydanda 100 binler bir araya gelecek ve Ankara için zafer seslerini herkese duyuracak, gösterecektir. Yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleştireceğimiz Büyük Ankara Mitingi’ne birlik ve beraberliğimizi göstermek için tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.
Miting alanında sahnenin hemen arkasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte çekilen fotoğrafı yer aldı. Sahnenin arkasındaki dev ekranların üzerinde de "Ankara ehline emanet" ve "Belediye işi gönül işi" yazıları yer aldı. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü mitingi alanına ise araçlar tarafından böcek ilacı sıkıldı.

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