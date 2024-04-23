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AK Parti vekilleri uyardı: ‘Giyim kuşamdan, yemeden içmeye çok özenli olun’

23.04.2024 08:18
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AK Partili vekillerin son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımları tartışmalara neden olunca vekillere uyarı gitti. AK Parti grup yönetimi milletvekillerine yaptığı ikazda “Herkes sizi izliyor, adımlarınıza dikkat edin” dedi. ‘Istakoz’ ve ‘Rolex’ tartışmalarının ardından yapılan bu uyarı dikkat çekti. İşte detaylar…

AK Parti vekilleri uyardı: ‘Giyim kuşamdan, yemeden içmeye çok özenli olun’

AK Parti grup yönetimi, milletvekillerinden yanlış anlaşılmaya müsait açıklama ve söylemlerden kaçınmalarını istedi. Son dönemde tartışma konusu olan bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle AK Parti grup yönetimi milletvekillerine uyarıda bulundu. Edinilen bilgilere göre, bazı milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının yemek, giyim kuşam ve tepki çeken diğer sosyal medya paylaşımları AK Parti’de tartışma konusu oldu. Seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, AK Parti’nin ilk defa bir seçimde ikinci çıkmasında bu tip davranışların da etkili olduğu dile getirildi.

‘GİYİM KUŞAMDAN YEMEDEN İÇMEYE HER KONUDA HASSAS OLUN’

AK Parti’de yapılan toplantılarda, iyi niyetli ve samimi olsalar bile sosyal medyadan yapılan paylaşımların kamuoyunda yanlış algılandığını ve tepki çektiği tespiti yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ‘Şatafat, gösteriş ve kibir’ içeren davranışlarda çok hassas olduğuna dikkat çeken AK Parti kurmayları, milletvekillerinin bu konuda zaman zaman uyarıldığını hatırlattı. Son dönemdeki tartışmalar sebebiyle de milletvekillerine daha hassas olmalarını tavsiye ettiklerini ifade eden AK Parti yöneticileri “Hepimiz kamuoyu önünde olan insanlarız. Milletvekili arkadaşlarımıza daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Giyim kuşamdan yemeden içmeye, her konuda hassas olmalarını istiyoruz” dedi.

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‘ÇOK ÖZENLİ OLUN! HER ADIMINIZ İZLENİYOR’

Türkiye gazetesinin haberinin göre; grup yöneticilerinin milletvekillerinden, yaptıkları açıklamalardan, kullandıkları dil ve söyleme kadar her alanda özenli olmalarını istediği belirtildi. Milletvekillerine, grup yönetimi tarafından “Herkes şu anda sizi izliyor. O sebeple attığınız her adım yanlış anlaşılmaya müsait olabilir. Siz samimi olsanız bile, yanlış algılanacaktır. Bu sebeple çok özenli olun. İstenmeyen sonuçlara yol açacak davranışlardan kaçının” uyarısında bulunuldu.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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