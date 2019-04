AK Parti Yalova'da seçim sonuçlarına itiraz etti

Ahmet Büyükgümüş ise itiraz sürecinin seçimin bir parçası olduğunu, vatandaşların oylarının kendilerine emanet ettiğine değinerek, şunları söyledi:

"Biz de siyasi partiler olarak bu emaneti takip etmekle yükümlüyüz. Burada sadece belediye başkanlığında değil, belediye meclis üyeliği tespitinde de benzer maddi hatalar birleştirme tutanakları oluşturulurken var. Bizim bu değişiklikleri maddi hata olduğu için YSK kabul edecektir. Bunu YSK kabul ettikten sonra zaten az olan fark belediye başkanlığında daha da daralıyor ve bu daralma neticesinde yine aynı İstanbul’da olduğu gibi her sandıkta bir oy, 244 sandık var. Burada 1 oy değişikliği olduğu zaman sonucun doğrudan değişebileceğini bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla seçim işi ekibimiz, hukukçularımız çok titiz bir biçimde çalışma yaptılar, hassasiyetle ve dilekçemizi hazırladık. Bugün giderek YSK'ye başvuruda bulunacağız. Biz hakkın, hukukun takipçisiyiz."

Hakimlerin, seçim kurullarının, en doğru kararı vererek seçimin adil bir şekilde neticelendirilmesini sağlayacaklarını vurgulayan Büyükgümüş, "Biz de bugün birazdan giderek İlçe Seçim Kuruluna önce, sonraki süreci de takip etmek suretiyle itirazlarımızı yapacağız ve sonuç ne olursa, milletimiz hangi istikameti gösterirse başımızın üstündedir. Ama bu demek değil ki, şu an seçim bitti. Şu an sonuç belli. Biz burada sonuna kadar her bir oyun takipçisi olacağız ve doğru bir şekilde neticelendirilmesi için süreci takip edeceğiz." dedi.

Seçimin iki aşamalı olduğunu aktaran Yalova Milletvekili Meliha Akyol da seçmenin iradesinin tam olarak ortaya çıkarılmasının gerektiğini bildirdi.

Açıklamaların ardından AK Parti'nin itiraz dilekçesi İlçe Seçim Kuruluna sunuldu.