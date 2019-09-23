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AK Parti, Yargı Reformu taslak metnini CHP'ye sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

  AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını CHP'ye iletti.

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını CHP'ye iletti.

AK Parti, Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metnini, MHP'den sonra CHP'ye de iletti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören taslak metnini, CHP'ye götürdü. Taslak metni CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç teslim aldı. AK Parti, önümüzdeki hafta taslak metnini İYİ Parti grubuna da sunacak.

ANKARA,(DHA)-

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