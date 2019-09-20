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AK Parti, Yargı Reformu taslak metnini MHP'ye sundu (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

AK Parti, Yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP'ye sundu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti, Yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP'ye sundu.
AK Parti, Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metnini, muhalefete sunmak üzere ilk olarak MHP'yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkan ve Adalet Bakanlığı bürokratları, yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören taslak metnini, MHP'ye götürdü. Taslak metini MHP'den Grup Başkanvekili Erkan Akçay aldı.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede, taslak üzerinde istişare yapıldığı öğrenildi.
AK Parti, önümüzdeki hafta taslak metnini, CHP ve İYİ Parti gruplarına da sunacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, söz konusu taslak metnini, HDP'ye götürmeyi düşünmediklerini söyledi.

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