AK Parti'ye bir destek de eski Millet İttifakı ortağından! Davutoğlu'nun sözleri çok konuşulur: O kadar iyi aday çıkarırlar ki...

Yerel seçim atmosferi Türkiye'yi günden güne daha çok etkisi altına alıyor. Cumhur İttifakı'nın özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir adayları merak edilirken adayların günler içinde açıklanmaya başlaması bekleniyor. Tartışmaların bitmediği muhalefet cephesinde ise en büyük hareketlilik İYİ Parti ile CHP arasında yaşanıyor. Ancak tüm bu tartışmalar arasında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu gündeme damgasını vuracak bir çıkışa imza attı.

"AK PARTİ'NİN ADAYINA DESTEK VERİRİZ"

TBMM'de Saadet Partisi ile ortak grup kurup faaliyetlerini sürdüren Gelecek Partisi, 14 Ocak'ta kongreye gidiyor. Yerel seçim için izleyecekleri yol haritasını değerlendiren Davutoğlu, t24'ten Murat Sabuncu'ya ses getirecek açıklamalar yaptı. Cumhur İttifakı ile iş birliğine yeşil ışık yakan Davutoğlu, "Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki iktidarın adayına destek veririz" dedi.

'KILIÇDAROĞLU' YORUMU: DÜŞ KIRIKLIĞI

Davutoğlu, 2023 seçimlerinde desteklediği cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile ifşa olan gizli protokolünü ise şöyle eleştirdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun bizden habersiz olarak milliyetçiliğin en dışlayıcı ve otoriter temsilcileri ile gizli bir protokol imzalaması benim için bu tarihi toplumsal barış çabasının liderler düzeyinde dahi yeterince içselleştirilmediğini ortaya koyan büyük bir düş kırıklığı oluşturdu."

MECLİSTE GELECEK'Lİ 10 VEKİL

Meclisteki Saadet Partisi grubunda Gelecek Partisi'nin 2023'te CHP bünyesinden Meclise kattığı 10 Gelecek Partili milletvekili bulunuyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişteki yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Davutoğlu dışişleri bakanı, başbakan ve AK Parti genel başkanı olarak kritik görevlerde bulunmuştu.





