AK Parti'ye dikkat çeken transfer sonrası 'Ahmet Davutoğlu' kulisi: "Kapılar kapalı"

AK Parti'ye transfer olan Nedim Yamalı'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Yamalı, CHP listesinden seçilip AK Parti'ye geçmesiyle ilgili eleştirilere de değindi.

"MEVCUT CHP YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU'NDAN FARKLI YOLDA İLERLİYOR"

tv100'e konuşan Yamalı "Yeni bir parti kurduk ancak seçimlerde istediğimiz oyu alamadık. Millet teveccüh göstermedi. Israrcı olmamak lazım. Siyasette çözümsüzlük bir çözüm değildir. Süreci tıkamak doğru değildir." dedi.

Yamalı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "'demokrasi ittifakını' sağladığını" belirtip "Ancak mevcut CHP yönetimi farklı yolda ilerliyor. 50 yıl sonra CHP Rize ve Düzce'de bizim sayemizde vekil çıkardı." diye konuştu.



Dün Yamalı'ya rozetini AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

KULİSLERDE DAVUTOĞLU KONUŞULUYOR

Yamalı ile söyleşiyi gerçekleştiren Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ise, Davutoğlu'nun da AK Parti'ye geçip geçmeyeceğine ilişkin yönelttiği soruya Nedim Yamalı'nın yanıt vermek istemediğini ifade ederek "AK Parti cephesinden aldığım kulis bilgisi AK Parti'nin Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelmeyeceği yönünde. AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı." dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır