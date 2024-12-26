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AK Parti'ye dikkat çeken transfer sonrası 'Ahmet Davutoğlu' kulisi: "Kapılar kapalı"

26.12.2024 12:16
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Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın Gelecek Partisi'nden istifa edip dün AK Parti'ye katılması ses getirmişti. Yamalı'nın ardından son günlerdeki açıklamalarıyla dikkat çeken Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun da AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusu bir kez daha gündeme geldi. Ankara kulislerine göre "AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı."

AK Parti'ye dikkat çeken transfer sonrası 'Ahmet Davutoğlu' kulisi: "Kapılar kapalı"

AK Parti'ye transfer olan Nedim Yamalı'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Yamalı, CHP listesinden seçilip AK Parti'ye geçmesiyle ilgili eleştirilere de değindi.

"MEVCUT CHP YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU'NDAN FARKLI YOLDA İLERLİYOR"

tv100'e konuşan Yamalı "Yeni bir parti kurduk ancak seçimlerde istediğimiz oyu alamadık. Millet teveccüh göstermedi. Israrcı olmamak lazım. Siyasette çözümsüzlük bir çözüm değildir. Süreci tıkamak doğru değildir." dedi.

Yamalı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "'demokrasi ittifakını' sağladığını" belirtip "Ancak mevcut CHP yönetimi farklı yolda ilerliyor. 50 yıl sonra CHP Rize ve Düzce'de bizim sayemizde vekil çıkardı." diye konuştu.

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Dün Yamalı'ya rozetini AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

KULİSLERDE DAVUTOĞLU KONUŞULUYOR

Yamalı ile söyleşiyi gerçekleştiren Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ise, Davutoğlu'nun da AK Parti'ye geçip geçmeyeceğine ilişkin yönelttiği soruya Nedim Yamalı'nın yanıt vermek istemediğini ifade ederek "AK Parti cephesinden aldığım kulis bilgisi AK Parti'nin Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelmeyeceği yönünde. AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı." dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu
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