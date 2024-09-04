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AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Kasım Gülpınar kararını açıkladı: 'Geçsem nasıl olur diye halka sordum'

04.09.2024 16:53
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Son dakika haberi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesi geniş yankı uyandırdı. Gülpınar'ın istifasıyla birlikte AK Parti'ye geri döneceği iddiaları gündeme geldi. Gülpınar iddialara canlı yayında yanıt verdi. Halka "AK Parti'ye geçsem nasıl olur" diye sorduğunu belirten Gülpınar aldığı yanıtla birlikte kararını açıkladı.

Son dakika haberi: AK Parti'deyken Şanlıurfa milletvekili olan, ayrıca cumhurbaşkanı danışmanlığı da yapan Mehmet Kasım Gülpınar, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı adayı olup seçimi kazanmıştı. Gülpınar geçtiğimiz günlerde partisinden istifa edeip bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu.

"AK PARTİ'DEN DE BU NEDENLE İSTİFA ETMİŞTİM"

Gülpınar'ın istifasının ardından AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bugün HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Gülpınar şunları söyledi:

  • Kongre yapılırken birinin gelip de '6 ilçede kongre kararı aldık' diye tebligat gibi sunması, görüşümüzün alınması siyaset anlayışıma uygun değil. AK Parti'den ayrılma sebebinin benzeri burada cereyan etti. O zaman niye AK Parti'yi niye bıraktım ki?

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"HALKA SORDUM, 'GEÇME' DİYORLAR"

  • Mehmet Altınöz Bey beni aradı. Mehmet beye 'Ben halka soracağım, halkın fikrini alacağım' dedim. Sadece AK Parti değil ki, diğerleriyle görüştüm. İstifa ettikten sonra 3 ayrı partiden daha teklif geldi. Zaman zaman AK Partili arkadaşlarımla görüşüyorum. Dostluğumuz devam ediyor.

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Açıkçası ne AK Parti'den teklif geldi ne benden gitti. Urfalı bir arkadaşımız aracı oldu. Bizim belediye olarak Bakanlığa gidip dosyalarımızı sunarız. Bu görüşmede böyle bir şey söz konusu oldu. 'Hiçbir şey diyemem, halk ne diyorsa odur' dedim. Halkın onayı olmadan kendi başıma bir şey yaparsam orada bana gelecek leke, beni zedeleyecek argümanlar benim için önemlidir.

  • Olay Şanlıurfa'yı aşmış. İstanbul'a geldim, Kapalıçarşı'yı gezdim. Bayburtlu, Maraşlı'yla da oturdum. Buradaki hemşehrilerimizle de konuştum. 'AK Parti'ye geçsem nasıl olur' diye soruyorum. Genel kanaat 'Geçme' diyorlar. Halk bağımsız kalmamdan memnun. Bir yere geçmiyorum. Benim görevim Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı.

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"BENİM İÇİN URFA SİYASETİ BİTTİ"

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi ak parti Mehmet Kasım Gülpınar
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