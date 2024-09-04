AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Kasım Gülpınar kararını açıkladı: 'Geçsem nasıl olur diye halka sordum'

Son dakika haberi: AK Parti'deyken Şanlıurfa milletvekili olan, ayrıca cumhurbaşkanı danışmanlığı da yapan Mehmet Kasım Gülpınar, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı adayı olup seçimi kazanmıştı. Gülpınar geçtiğimiz günlerde partisinden istifa edeip bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu.
Gülpınar'ın istifasının ardından AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bugün HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Gülpınar şunları söyledi:
Açıkçası ne AK Parti'den teklif geldi ne benden gitti. Urfalı bir arkadaşımız aracı oldu. Bizim belediye olarak Bakanlığa gidip dosyalarımızı sunarız. Bu görüşmede böyle bir şey söz konusu oldu. 'Hiçbir şey diyemem, halk ne diyorsa odur' dedim. Halkın onayı olmadan kendi başıma bir şey yaparsam orada bana gelecek leke, beni zedeleyecek argümanlar benim için önemlidir.
Benim için artık Urfa siyaseti bitti. Bir daha ne belediye başkanı adayı ne milletvekili adayı olurum.