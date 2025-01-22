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AK Parti'ye geçen Zorlu'ya Furkan Bölükbaşı'ndan çok sert tepki! "Kalk dediğimizde kalkacak, otur dediğimizde oturacaksın..."

22.01.2025 10:17
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Eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılması sosyal medyanın diline düştü. Birçok farklı kesimden eleştiri oklarının hedefi olan Zorlu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çeken Furkan Bölükbaşı'nın da gündemindeydi. Bölükbaşı, Zorlu'ya çok sert sözlerle yüklendi. İşte o paylaşım!

AK Parti'ye geçen Zorlu'ya Furkan Bölükbaşı'ndan çok sert tepki! "Kalk dediğimizde kalkacak, otur dediğimizde oturacaksın..."

İYİ Parti'de Meral Akşener döneminde parti sözcülüğü yapan Kürşad Zorlu, AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin dün düzenlenen Olağanüstü Ankara Kongresi'nde Zorlu'ya parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

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SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılması, geçmişte sosyal medyada tartışma yaşadığı AK Partili isim Furkan Bölükbaşı'nın da tepkisine neden oldu.

Yaklaşık 5 ay önce yaşanan tartışmada, Zorlu, Bölükbaşı'nın bir paylaşımına "Hoşt köpek" ifadesiyle yanıt vermişti...

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"BUNDAN SONRA KALK DEDİĞİMİZDE KALKACAKSIN. OTUR DEDİĞİMİZDE OTURACAKSIN"

Zorlu’nun AK Parti'ye geçişi sonrası Bölükbaşı, sosyal medyada şu sözlerle Zorlu’ya tepki gösterdi:

"Gel dedik geldin. Bundan sonra kalk dediğimizde kalkacaksın. Otur dediğimizde oturacaksın. Konuş dediğimizde konuşacaksın. Sus dediğimizde susacaksın."

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti ak parti Kürşad Zorlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çarşı karıştı.
adam haklı . yapacak bir şey yok. kendi seçti.
OLMADI .YANLIŞ YAPTIN BAŞKAN.HAYIR GETİRMEZ.
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