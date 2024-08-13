AK Parti'ye geçişler gündemdeyken Fatih Erbakan'ı kızdıran istifa: "Şantaj! Milletimiz affetmeyecek"

AK Parti'ye milletvekili ve belediye başkanı transferleri siyasetin gündemine damgasını vurdu. Gözler AK Parti'nin yarın düzenlenecek kuruluş yıl dönümü programında. Vekiller ve başkanlar programda AK Parti'ye katılacak. İddialarda adı geçen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ardından Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti liderleri de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

YENİDEN REFAH'TA DİKKAT ÇEKEN İSTİFA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bugünkü açıklamasında 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AK Parti'ye katılacağını duyurdu. Bu sırada Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar partisinden istifa etti. Akpunar kararını şu sözlerle duyurdu:

"Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah."

ERBAKAN'I KIZDIRDI: MİLLETİMİZ AFFETMEYECEK!

AK Parti'ye transferler gündemdeyken sert bir çıkışa imza atan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan AK Parti'ye yüklendi. Erbakan "Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir” dedi.

"KENDİ SAFLARINA GEÇMELERİ KARŞILIĞINDA İMKAN VERECEKLERİNİ İFADE ETMEKTEDİRLER"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan şunları kaydetti:

“31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde milletimizin hür iradesiyle Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, AK Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. İktidar gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek; hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek, kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler.”

"MİLLET AFFETMEYECEK"

"Milletin iradesini yok sayanları millet affetmeyecektir" diyen Erbakan şöyle devam etti:

“Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti’ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir. Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir. Bu gibi siyasi operasyonlar, milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi Yeniden Refah Partisi'nin yükselişini asla durduramayacaktır.”

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU: AK PARTİ'YE GİDİYORLARSA HAYIRLI OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin konuştu.

"İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiş olur mu?" sorusuna yanıt veren Dervişoğlu "Gidebilirler. Partimizden biri gitmiyor. Bağımsız milletvekili pozisyonunda gitmesi muhtemel olan arkadaşlarımız. AK Parti'ye gidiyorlarsa gönül rahatlığıyla söylüyorum ki; onlara hayırlı olsun" dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır