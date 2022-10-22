AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler: Onurlandım, gururlandım

Geçtiğimiz yıl CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra ise oradan ayrılan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasının yankıları sürüyor. Flaş karar sonrası siyaset dünyasından hem tepki hem de destek mesajları gelirken bir açıklama da annesi Rukiye Çelebi'den geldi.

Videoyu çeken kişinin "Hayırlı olsun" demesi üzerine duygularını ifade eden Rukiye Çelebi, çok sevinçli olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"ONURLANDIM, GURURLANDIM"

Çok sevinçliyim. Bir anne olarak çok mutluyum. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım, çok sevindim. Oğluma, milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Allah sağlığını bozmasın. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız.





