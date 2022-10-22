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AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler: Onurlandım, gururlandım

22.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gündemden düşmüyor. Çelebi'nin flaş kararı sonrası hem destek hem de tepki gelirken bu kez annesi Rukiye Çelebi'den gündem olan açıklamalar geldi. Oğlunun kararı sonrası duygularını ifade eden anne Çelebi, "Oğlum milli cepheye geçtiği için çok sevindim" dedi.

Geçtiğimiz yıl CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra ise oradan ayrılan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasının yankıları sürüyor. Flaş karar sonrası siyaset dünyasından hem tepki hem de destek mesajları gelirken bir açıklama da annesi Rukiye Çelebi'den geldi.

Videoyu çeken kişinin "Hayırlı olsun" demesi üzerine duygularını ifade eden Rukiye Çelebi, çok sevinçli olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Canlı yayında çarpıcı &quot;Meral Akşener&quot; iddiası! Deniz Zeyrek, &quot;Güçlü bir Bakan'dan duydum&quot; diyerek açıkladıCanlı yayında çarpıcı "Meral Akşener" iddiası! Deniz Zeyrek, "Güçlü bir Bakan'dan duydum" diyerek açıkladı

"ONURLANDIM, GURURLANDIM"

Çok sevinçliyim. Bir anne olarak çok mutluyum. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım, çok sevindim. Oğluma, milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Allah sağlığını bozmasın. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız.

ryktlu

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Mehmet Ali Çelebi ak parti

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