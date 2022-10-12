AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Gelen tepkiler sonrası Mehmet Ali Çelebi sessizliğini bozdu

Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi’ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi’nden istifa eden Çelebi, Millet İttifakı'na yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu açıklamalarıyla kamuoyunda gündem yaratan Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'YE KATILDI

Bağımsız milletvekili Çelebi, dün aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Mehmet Ali Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür ederek AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çelebi'ye "hoşgeldin" dedi. Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"AK Parti ailemize katılan Sn Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cumhur ittifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor."

TEPKİ YAĞDI! MEHMET ALİ ÇELEBİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Çelebi'nin AK Parti'ye katılması gündem olurken birçok kişide tepki gösterdi. Gelen tepkilere sosyal medyadan yanıt veren Çelebi şunları ifade etti:

"FETÖ kumpaslarında kader arkadaşlığı yaptığım komutanlarıma, kardeşlerime, sevdiklerini kaybetmiş ailelerimize sesleniyorum: Başımın tacısınız. Söylediklerimde, hassasiyetlerimde haklı çıkmazsam, bunu teyit etmezseniz siz istediğiniz an siyaseti bırakmayı söz veriyorum."

FETÖ kumpaslarında kader arkadaşlığı yaptığım komutanlarıma,kardeşlerime, sevdiklerini kaybetmiş ailelerimize sesleniyorum:



Başımın tacısınız.Söylediklerimde, hassasiyetlerimde haklı çıkmazsam, bunu teyid etmezseniz siz istediğiniz an Siyaseti Bırakmayı söz veriyorum. — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) October 11, 2022



