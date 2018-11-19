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AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

SEÇİM HABERLERİ  | 19.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

AK Parti'de yerel seçimdeki belediye başkan adaylarını belirlemek için yapılan temayül yoklaması dün akşam tamamlandı. Sonuçlara göre AK Parti'nin İstanbul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Özhaseki ve İzmir'de Mahmut Özgener ismi ön plana çıktı.

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

Yerel seçimler için 5 - 16 Kasım tarihleri arasında belediye başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de, tüm Türkiye'de aynı anda başlatılan temayül yoklaması dün akşam tamamlandı.

21 Kasım Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda temayül sonuçları ele alınacak. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın edindiği bilgilere göre; Binali Yıldırım adı İstanbul adaylığı için kesinleşti gibi...

Canova konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

Binali Yıldırım'ın temayül yoklamasında tüm rakiplerini arkasında bıraktığı söyleniyor, teşkilatlarda da Binali Yıldırım destekleniyor. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında temayül sonuçları değerlendirilecek.

ANKARA'DA YÜZDE 90 MEHMET ÖZHASEKİ

Ankara'da ise Mehmet Özhaseki'nin adaylığı yüzde 90 oranında gerçekleşti deniyor ama temayülde başka isimler de öne çıktı. O isimler; Mustafa Tuna, Fatih Şahin, Emrullah İşler ve Süleyman Soylu.

3 BÜYÜKŞEHİR'DE DE SÜLEYMAN SOYLU İSMİ

Öte yandan temayülde üç büyükşehir için de İçişleri Bakanı Soylu'nun adı çıktı. Soylu hakkında Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

İZMİR'DE ÖZGENER VE DAĞ

İzmir'de ise Mahmut Özgener adı geçmişti fakat Özgener istemediğini açıklamıştı. İzmir'de yapılan temayül yoklamasında da Özgener dışında bazı isimler de çıktı. bu isimlerden biri de Hamza Dağ, ama henüz bu konuda net bir karar yok.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
binali yıldırım başbakanlığı sırasında ülkeyi uçurmuştu hatta tarımda bile dünya birincisiyiz demiş ve gülenlerede neden gülüyorsunuz diye sert çıkmıştı. istanbul belediye başkanı olursa istanbulu kimse tutamaz uçar gideriz valla....)))))
Ankarada IYI parti istanbulda CHP desteklenmeli kayseriyi persilvanyaya tasiyan ozhaseki içerde olmalı hırsızlığı belgeli TÜRKLÜK dusmanlarina ders verilmeli
EYT lileride ön plana alın.
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