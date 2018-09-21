AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
''Türkiye'de her seçim bölgesinde ilde ilçede aday çıkaracak şekilde genel merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı son derece önem verdiğimiz bir siyasal mutabakat. Cumhur İttifakı'na çok önem veriyoruz. Cumhur İttifakı'na dönük bunun içerdiği ilkelerin korunması konusunda titiz özenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil. MHP ile görüş ayrılıkları Cumhur İttifakı'nı sarsmaz. Bir takvim her an olabilir. Daha yerel seçimlere var. Tartışmalar sürüyor.
Yerel seçimlerde bu ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şu anda bununla ilgili bir somut mekanizma, bir ittifak yapılacak ya da yapılmayacak şeklinde bir formül ortaya çıkmış değildir.
Her an olabilir bu. Programlarının uygunluğuna göre...
Yargı kararını verdi ve suçlu buldu. MİT TIR'ları kumpası çok açık bir şekilde Türkiye'nin o bölgedeki faaliyetlerini bir yabancı devletleri çıkarları adına engelleme girişimidir. Yargı suçlu bulmuştur. Uzun zamandır Türkiye'nin gündemin olan bir mesele bu. Bizim bunun dışında söyleyeceğimiz bir şey yok.
Hukuk dışı, siyaset dışı, ahlak dışı bir tutumdur. Bu zihniyete karşı uyanıklığımızı, bu zihniyetle mücadelemizi çok diri tutmalıyız. Şayet böyle başsavcılar varsa, yargı kurumlarının gerekli girişimleri yaparak hukuka bağlı olmayan, Anayasa'ya bağlı olmayan, kumpas zihniyetindeki bu başsavcıları ortaya çıkarması, görevidir."
Tabii ki paketi göreceğiz. Cumhurbaşkanımız bu konuda net konuştu devlete karşı işlenen suçlar ayrı kişilere karşı işlenen suçlar ayrı. Buradaki ilkelerimizde bir değişiklik yok. Af konusunda aynı yerde durmadığımız ortadadır. Pazartesi günü göreceğiz değerlendireceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin malıdır. Türkiye de pek çok devlete jestlerde bulunmaktadır. Bunu devletlerin birbirlerine karşı olağan jestleri olarak değerlendirmek gerekmektedir.''
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