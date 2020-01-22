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  4. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz Sandıklı’da

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz Sandıklı’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kardaş ve beraberindeki heyetle Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ü ziyaret etti.Yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Mustafa Çöl’den kısa bir bilgilendirme alan Abdurrahman Öz, karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunarak yapılacak olan projelerin ilerleyişiyle ilgili heyetle görüşmelerde bulundu.Ziyaret sebebi ile bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; “Yaptığımız çalışmaları hem ilçe teşkilatımız hem de genel merkezimizle paylaşarak güzel sonuçlar ortaya koyuyoruz.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kardaş ve beraberindeki heyetle Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ü ziyaret etti.
Yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Mustafa Çöl’den kısa bir bilgilendirme alan Abdurrahman Öz, karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunarak yapılacak olan projelerin ilerleyişiyle ilgili heyetle görüşmelerde bulundu.
Ziyaret sebebi ile bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; “Yaptığımız çalışmaları hem ilçe teşkilatımız hem de genel merkezimizle paylaşarak güzel sonuçlar ortaya koyuyoruz. Kendileri her zaman Sandıklı ilçemizle ilgili yapılacak projelerde her zaman desteklerini sunuyor. Bizlerde kendilerine müteşekkiriz. İnşallah bundan sonraki süreçte de partimizin bütün kademeleri ile ilçemize hizmet etmek için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Seçimlerden sonra 10 aylık bir süre geçmesine rağmen yine Afyonkarahisar nezdinde bakanlıklarımızdan ürettiğimiz projeler ile desteklerimizi almış bulunmaktayız. Bunlar henüz ilk çalışmalarımız, önümüzdeki günlerde Sandıklı halkıyla büyük projelerimizi paylaşacağız. Ben tekrar genel başkan yardımcımıza, il başkanı yardımcımıza ve sandıklı ilçe başkanıma teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.
Ak Parti Yerel Yönetimler Bölge sorumlusu Abdurrahman Öz ise gazetecilere yaptığı açıklamada; “Değerli Sandıklılı hemşehrilerimize ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Genel merkez olarak Ak Parti bayrağıyla seçimlere girerek kazanmış olan belediyelere yaklaşık 3 aydır yapmış olduğumuz ziyaretlerin sonundayız. Toplamda 102 belediyemizi ziyaret etmiş olacağız. Bizler genel merkez olarak bu ziyaretlerde yapılan çalışmaları ve hizmetleri hem yerinde görmüş oluyor hem de bilgi almış oluyoruz. Sandıklı Belediye Başkanı sağ olsun en son seçimlerde bölgesinde en yüksek oy ile seçilen bir belediye başkanı arkadaşımızdır. Bizler Sandıklı Belediyesi ve diğer belediyelerimizin hizmet ve projelerine destek vermeye devam edeceğiz. Bu bağlamda Sandıklılı hemşehrilerimize bir kez daha teşekkürü bir borç bilirim. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte bizler inanıyoruz ki Sandıklı Belediye Başkanımız güzel ilçemizi iki üç kat daha büyütecektir. Sandıklı ilerleyen zamanlarda da bölgenin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. İnşallah 4 yılın sonunda Sandıklılı hemşehrilerimizin karşısına başımız dik, göğsümüzü gere gere tekrar çıkmış olacağız. Ben bu ziyaret nezdinde tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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