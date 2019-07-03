HABER

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının ilk toplantısı, 19 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirilecek - Belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini yeni belediye başkanlarıyla paylaşacağı bölge toplantılarında liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlarca eğitimler verilecek

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının ilk toplantısı, 19 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirilecek.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarına temmuz ayından itibaren başlanacak.

Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarının ilki 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilecek. Erzurum'un ardından, Ağustos'ta Şanlıurfa ve Nevşehir, Eylül'de Bursa ve Afyonkarahisar, Ekim'de Samsun’da toplantılara devam edilecek.

Başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacağı bölge toplantılarında liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlarca eğitimler verilecek.

Bölge toplantılarına, o bölgenin belediye başkanları, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanlarının katılması planlanıyor.

İllerin kendine has sorunlarına ilişkin ilgili Bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bu bölge toplantılarına davet edilecek. Toplantılarda, şehirlerin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak. Bu toplantılarda Bakan Yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının kaynaşması hedefleniyor.

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Fındık üreticisinin umudu TMOFındık üreticisinin umudu TMO
Gören şok oluyorGören şok oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.