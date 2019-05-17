AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları Temmuz’da başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarının Temmuz ayından itibaren başlayacağını belirterek, yaklaşık 6-7 ilde o bölgenin belediye başkanlarını toplayacaklarını ve eğitime alacaklarını kaydetti.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde seçilen belediye başkanlarını kampa alan AK Parti bu kez eğitim toplantılarına başlıyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın koordinasyonunda Temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları’nın startı veriliyor. Yaklaşık 6-7 ilde o bölgenin belediye başkanları toplanacak ve eğitime alınacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından söz konusu toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “Bölge toplantılarında geçmişte başarılı belediye başkanları bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarına aktarabileceği ortam oluşturulacak. Geçmişteki tecrübe ile beraber güncel belediyecilik anlayışından hareketle vizyoner bir yerel yönetimler eğitimi planlanıyor. Başarılı bir belediyeciliğin ortaya konulabilmesi için halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği konuları bölge toplantılarının ana gündem maddeleri olacak. Ayrıca belediye başkanlarına halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konularında da eğitimler verilecek. Bu toplantılarda vatandaşın belediyeye giriş ve çıkışında memnuniyet ile ayrılması konusunda da gerekli mesajlar verilecek. Sosyal belediyecilik de toplantılarda masaya yatırılacak. İllerin kendine has sorunlarını ilgilendiren bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bu bölge toplantılarına davet edilecek. Şehrin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak. Bakan Yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının da kaynaşması hedefleniyor” denildi.

Belediyeler Raporlanacak

Ayrıca, Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yılda iki kez belediyeler hakkında genel rapor hazırlanacağı ve hazırlanan bu raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediye başkanlarının seçim dönemindeki projelerini hayata geçirip geçirmediği, bütçeleri, personel giderleri takip edilecek. Projelerin zamanında hayata geçirilmesi konusunda başkanlara zaman zaman uyarılarda bulunacak. Bu raporlamayla belediyeler arasındaki hizmet rekabetinin artacağı düşüncesiyle performans yükselişlerinin sağlanması bekleniyor. Eğitimlerde AK Parti Belediyelerine, Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket etmesi noktasında bir kez daha hatırlatmalarda bulunulacak. Cumhur İttifakına zarar verecek her hangi bir söylem ve eylemden kaçınmaları istenecek.”

Özhaseki: “Başarı hikayesi devam edecek”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK belediyeciliğin, Türkiye ve dünyada bir yerel yönetimler başarı hikayesi olduğuna dikkat çekerek, “Bu başarının temelinde Kurucu Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ortaya koyduğu hizmet ve sosyal belediyecilik ufku yer alıyor. İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri gibi birçok şehrimiz 94 ruhu ile buluştuktan sonra altyapısı, üstyapısı tamamlanmış ve yaşanabilir şehirler haline gelmiştir” dedi.

Özhaseki, “Bu başarı hikayesinin devam etmesi için Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde 11 maddelik Yerel Yönetimler Manifestomuzu açıklamıştı. Biz de manifestomuzun yerel yönetimlerde takipçisi olacağız. Bu kapsamda Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarımıza Temmuz ayından itibaren başlayacak, yaklaşık 6-7 ilde o bölgenin belediye başkanlarını toplayacağız ve eğitime alacağız” diye konuştu.



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