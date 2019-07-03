HABER

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarının yer ve tarihleri belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları’na başlıyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları’na başlıyor. Bu toplantılarda belediye başkanları ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak ve belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler ve etkili iletişim alanında eğitimler verilecek.
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı, Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları’nın tarihlerini belirledi. İlk toplantı 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Erzurum’da başlıyor. Erzurum’un ardından, Ağustos’ta Şanlıurfa ve Nevşehir, Eylül’de Bursa ve Afyonkarahisar, Ekim’de ise Samsun ile toplantılara devam edilecek. Başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacağı bölge toplantılarında liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında da uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.
Bölge toplantılarına; o bölgenin belediye başkanları, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanlarının katılması planlanıyor.
İllerin kendine has sorunlarını ilgilendiren bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri de bu bölge toplantılarına davet edilecek. Şehrin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak. Bu toplantılarda bakan yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının da kaynaşması hedefleniyor.

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
İYİ Parti'li Paçacı: Tarafsız cumhurbaşkanlığı makamına ihtiyaç varİYİ Parti'li Paçacı: Tarafsız cumhurbaşkanlığı makamına ihtiyaç var
CHP'li Öztrak: Türkiye, bahar havasını iyi değerlendirmek zorundaCHP'li Öztrak: Türkiye, bahar havasını iyi değerlendirmek zorunda

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri'nden çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
İYİ Parti'den TRT hakkında 'Osman Öcalan' ile ilgili suç duyurusu

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu duyurdu! AK Partili belediye başkanları ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Egemen Bağış'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Yapamazlar

Egemen Bağış'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Yapamazlar

Bülent Arınç'tan 'edepsiz' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'edepsiz' açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda 'ahlaksızlık' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda tartışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.