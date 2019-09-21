AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'yi eleştirerek, "Kılıçdaroğlu ile beraber yeni bir dönem başladı. Orada ne oldu? Bir FETÖ operasyonu, bunu hepimiz biliyoruz. FETÖ operasyonuyla aldılar Deniz Baykal’ı. Yerli ve milli olan insanı aldılar bir kenara koydular. Onun yerine birisini getirdiler. Her şeye müsait bir adam. Onunla birlikte o kavramları bıraktılar. Baştan sona yalan üzerine kurulu bir düzen kurdular." dedi.

Özhaseki, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığının Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 18 yıl önce kurulan AK Parti'nin girdiği ilk seçimden bugüne kadar hep birinci sırada yer aldığını ve iktidar olduğunu belirtti.

Türkiye'de belediyelerde de birinci olduklarını anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"18 yıllık süre içerisinde AK Parti, adeta destan yazmıştır. Buna da hepimiz şahidiz. Bütün AK Parti'li arkadaşlarımız başını rahatlıkla dik tutabilirler. Alınları açık bir şekilde her yerde AK Parti'nin yaptığı işlerden ve Türkiye'ye kattığı kazançlar ile değerlerden bahsedebilirler. Hatalar yok mu? Olabilir. Eksiklik ve noksanlar olabilir. Onları gidermek için de zaten büyük bir gayret içerisinde devam ediyoruz. Hata ve yanlış yapmamaya gayret ediyoruz. Hepimiz doğru işler yapmaya azimliyiz, gayretliyiz."