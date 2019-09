AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı

"18 yıllık süre içerisinde AK Parti, adeta destan yazmıştır. Buna da hepimiz şahidiz. Bütün AK Parti'li arkadaşlarımız başını rahatlıkla dik tutabilirler. Alınları açık bir şekilde her yerde AK Parti'nin yaptığı işlerden ve Türkiye'ye kattığı kazançlar ile değerlerden bahsedebilirler. Hatalar yok mu? Olabilir. Eksiklik ve noksanlar olabilir. Onları gidermek için de zaten büyük bir gayret içerisinde devam ediyoruz. Hata ve yanlış yapmamaya gayret ediyoruz. Hepimiz doğru işler yapmaya azimliyiz, gayretliyiz."

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'yi eleştirerek, "Kılıçdaroğlu ile beraber yeni bir dönem başladı. Orada ne oldu? Bir FETÖ operasyonu, bunu hepimiz biliyoruz. FETÖ operasyonuyla aldılar Deniz Baykal’ı. Yerli ve milli olan insanı aldılar bir kenara koydular. Onun yerine birisini getirdiler. Her şeye müsait bir adam. Onunla birlikte o kavramları bıraktılar. Baştan sona yalan üzerine kurulu bir düzen kurdular." dedi.

"Girdiğimiz her seçimde çok şükür, tüm ülkemizde yaşayan hemşehrilerimiz bizim bu başarılarımızı ve gayretlerimizi görüyor. Destek vermeye de devam ediyorlar. Biz kurulduktan 3 yıl sonra belediye seçimlerine girdik. 2004 yılında orada aldığımız oy oranı yüzde 40 ve birinci partiyiz. 2009 yılında oran 38,6 ve yine birinci partiyiz. 2014 yılı seçimlerinde oran 43,8 yine birinci partiyiz. Geçtiğimiz 2019 yılı seçimlerinde de oy oranımız 44,3 ile yine birinci partiyiz. Bunu hiç kimse unutmasın. Girdiğimiz ilk seçimden bugüne kadar yapılan bütün seçimlere kadar oyumuz artmış ve birinci parti olmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçimlere girdik ve sayı olarak bakıldığı zaman da bir önceki 2014 yılı seçimlerinde toplam belediye sayımız 994 iken bugün 997'dir."

"Emin olun arkadaşlar, onlar eskiden de değildi. Şimdi biraz söylem değişti, farklılaştı ve milletin anladığı dilden konuşmaya çalışıyorlar. Değiştiklerini iddia ediyorlar. Ama üzülerek söyleyeyim ki birkaç ay içerisinde işten atılan insan sayısı, İstanbul’daki meslek yöneticisi hocalarının şu an yenilenmesi gereken sözleşmeleri yenilenmezse toplamda 7 bin kişiyi buluyor. El insaf, ne istiyorsunuz çalışan insanlardan? İçlerinde, 15-20 yıllık çalışanlar var. Bazen sabah telefonlarımızla onların mesajlarıyla uyanıyoruz. 'Ben şu belediyedeydim, beni işten attılar, yardım edin' diyen insanlardan geçilmiyor. Tam 7 bin kişi. Sendika değiştirmeye zorluyorlar. Tam 24 bin kişi. Ne oldu yani, birkaç ay içerisinde insanların görüşleri mi değişti? Gece rüyalara ak sakallı insanlar mı girdi? Çıkın o sendikadan dediler. Hepiniz biliyorsunuz neden bu sendika değişiminin olduğunu. Başlarına çöküyorlar, işten atarız diyorlar. Yüzlerce kişi sürgün. Arkadaşlar, bu doğru bir şey değil. Hani siz seçim öncesinde sözler vermiştiniz. Namus ve şeref sözü demiştiniz. Ne oldu namusa ve şerefe, bu kadar mı ayağa düştü? Hiç kimse işinden olmayacak diye bağıra bağıra söylemiştiniz. Hem Kılıçdaroğlu hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne oldu arkadaşlar ya? El insaf ya. Ama şunu bilin arkadaşlar, bunların genel siyaseti yalan oldu. Bunu herkes bilsin ve her yerde de ilan ediyorum."

CHP'nin, Deniz Baykal döneminde bir siyasetinin olduğunu anımsatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Cumhuriyet ve laiklik üzerine bir siyasetleri vardı. Soyut kavramlar üzerinden Türkiye'nin tehlikede olduğuna işaret edilirdi. Kılıçdaroğlu ile beraber yeni bir dönem başladı. Orada ne oldu? Bir FETÖ operasyonu, bunu hepimiz biliyoruz. FETÖ operasyonuyla aldılar Deniz Baykal’ı. Yerli ve milli olan insanı aldılar bir kenara koydular. Onun yerine birisini getirdiler. Her şeye müsait bir adam. Onunla birlikte o kavramları bıraktılar. Baştan sona yalan üzerine kurulu bir düzen kurdular. Belediye başkanlığı döneminde seçimler yaklaşıyordu, Kılıçdaroğlu tam 3 ay boyunca benim adımı meydanlarda vererek gezdi. Yemin ediyorum, her söylediği yalandı. Her şey yalandı."

(Sürecek)