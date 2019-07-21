AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erzurum'da düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin, "Tüm Türkiye'de bu toplantıları inşallah gerçekleştireceğiz ve hem belediye başkanlarımızı eğitmiş olacağız hem de taleplerini alarak projelerini takip edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin 15 il, 104 ilçe, il genel meclisi, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı" sona erdi.

Mehmet Özhaseki, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, Erzurum'u cazibe merkezi konumunda olması nedeniyle tercih ettiklerini söyledi.

Toplantıya 100'den fazla belediye başkanının katıldığını ifade eden Özhaseki, "AK Parti olarak bu bölgede ilk defa böyle bir toplantıyı yaptık. Bu kadim şehirde böyle bir toplantıyı yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Onlarla istişare ve değerlendirme toplantısı oldu ve deneyimli belediye başkanları birikimlerini paylaştılar. Soruları olan arkadaşlarımızla karşılıklı sohbet havasında ortam oluşturduk." diye konuştu.