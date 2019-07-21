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AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Tüm Türkiye'de bu toplantıları inşallah gerçekleştireceğiz ve hem belediye başkanlarımızı eğitmiş olacağız hem de taleplerini alarak projelerini takip edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erzurum'da düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin, "Tüm Türkiye'de bu toplantıları inşallah gerçekleştireceğiz ve hem belediye başkanlarımızı eğitmiş olacağız hem de taleplerini alarak projelerini takip edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin 15 il, 104 ilçe, il genel meclisi, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı" sona erdi.

Mehmet Özhaseki, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, Erzurum'u cazibe merkezi konumunda olması nedeniyle tercih ettiklerini söyledi.

Toplantıya 100'den fazla belediye başkanının katıldığını ifade eden Özhaseki, "AK Parti olarak bu bölgede ilk defa böyle bir toplantıyı yaptık. Bu kadim şehirde böyle bir toplantıyı yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Onlarla istişare ve değerlendirme toplantısı oldu ve deneyimli belediye başkanları birikimlerini paylaştılar. Soruları olan arkadaşlarımızla karşılıklı sohbet havasında ortam oluşturduk." diye konuştu.

Özhaseki, belediye başkanlarıyla mevzuat ve yönetimle ilgili konuların konuşulduğunu belirterek, halkla ilişkiler ve finans yönetimi hakkında tecrübelerin paylaşıldığını dile getirdi.

Bütün belediye başkanlarını dinleyerek, onların ihtiyaçlarının neler olduğu ve bunları nasıl çözebilecekleri hakkında tek tek görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti Genel Merkezi olarak düşündüğümüz bir takım ahlaki prensipleri, daha önce manifestoda da yazdığımız ve ilan ettiğimiz konuları arkadaşlarımıza burada bir kez daha hatırlattık ve 5 yıl boyunca uymaları gereken kuralları kendilerine tek tek söyledik. Tüm Türkiye'de bu toplantıları inşallah gerçekleştireceğiz ve hem belediye başkanlarımızı eğitmiş olacağız hem de taleplerini alarak projelerini takip edeceğiz."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de söz konusu toplantıyla yeni bir döneme girdiklerini kaydederek, "Göreve yeni başlayan belediye başkanı arkadaşlarımızla tecrübe paylaşımı oldu. Geçmişten bu yana AK Parti'li belediyeler olarak birbiriyle yardımlaşan ve yaptığımız hizmetleri birbirine örnek gösteren anlayışımız söz konusuydu. AK belediyeciliğin anlayışını yeniden tazeledik." ifadesini kullandı.

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