AK Parti, yerel yönetimleri kadınlara sordu

AYNUR EKİZ - AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yerel seçimlere yönelik yapılan anket çalışmasında, "Belediye başkanlığını kazanamadığımız illerdeki eksikliklerimiz neler?" gibi soruların cevapları arandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini anlattı.

Kongrelerden sonra Kadın Kolları MKYK'sının ilk toplantısının Genel Başkan Erdoğan başkanlığında yapılmasının bir gelenek olduğunu hatırlatan Çam, bu toplantının da kongreden sonra yapılan ilk toplantı olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aralarında iş kadınlarının yanı sıra parti teşkilatlarından gelen isimlerin de yer aldığı üyeler ile tek tek tanıştığını aktardı.

- "Aday olarak kimi görmek istedikleri soruluyor"

Yaptıkları çalışmalara ilişkin bir faaliyet planı hazırladıklarını, bir strateji planı çerçevesinde çalışmalara devam edeceklerini, yerel yönetimlere hazırlık kapsamında çok yönlü bir çalışma içinde bulunduklarını anlatan Çam, şöyle konuştu: