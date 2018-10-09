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AK Parti, yerel yönetimleri kadınlara sordu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 05:07 | Son Güncelleme

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan ankette, 31 Mart 2019 yerel seçimleri çalışmaları kapsamında, kadınlara yerel yönetimlere ilişkin sorular yöneltildi - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam: - "Yerel seçimlere yönelik hazırladığımız anket çalışması kapsamında, yerel yönetimlere ilişkin sorularımızı kadınlarımıza soruyoruz"

AYNUR EKİZ - AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yerel seçimlere yönelik yapılan anket çalışmasında, "Belediye başkanlığını kazanamadığımız illerdeki eksikliklerimiz neler?" gibi soruların cevapları arandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini anlattı.

Kongrelerden sonra Kadın Kolları MKYK'sının ilk toplantısının Genel Başkan Erdoğan başkanlığında yapılmasının bir gelenek olduğunu hatırlatan Çam, bu toplantının da kongreden sonra yapılan ilk toplantı olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aralarında iş kadınlarının yanı sıra parti teşkilatlarından gelen isimlerin de yer aldığı üyeler ile tek tek tanıştığını aktardı.

- "Aday olarak kimi görmek istedikleri soruluyor"

Yaptıkları çalışmalara ilişkin bir faaliyet planı hazırladıklarını, bir strateji planı çerçevesinde çalışmalara devam edeceklerini, yerel yönetimlere hazırlık kapsamında çok yönlü bir çalışma içinde bulunduklarını anlatan Çam, şöyle konuştu:

"Yerel seçimlere yönelik hazırladığımız anket çalışması kapsamında, yerel yönetimlere ilişkin sorularımızı kadınlarımıza soruyoruz. Belediye başkanlığını kazanamadığımız illerdeki eksikliklerimiz neler? AK Parti olarak kazanamadığımız illerdeki sebepleri araştırıyoruz. Ziyaretler başta olmak üzere vatandaşlarla buluşmalarda, onlardan gelecek soruları önceden belirleyerek, bu soruların cevaplarını hazırlıyoruz. Böylece teşkilatımızın, partimizin politikaları hakkında vatandaşlara ilk ağızdan doğru bilgi vermesini sağlıyoruz."

Teşkilat mensuplarına, vatandaşları ziyaretleri sırasında karşılaşabilecekleri olumsuz tutumlar karşısında ne yapmaları gerektiğine ilişkin bir kriz yönetimi eğitimi de verdiklerini vurgulayan Çam, bazı il ve ilçelerde farklı çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam

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