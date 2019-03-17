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AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı çalışmalarına hız kesmeden aralıksız devam ediyor.AK Parti Yıldırım İlçe Teşkilatı, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında İlçe Başkanı Ali Erbay ile Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz’ın öncülüğünde, belediye meclisi adayları, ilçe yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları yönetimleri tarafından eş zamanlı olarak 69 mahallede broşür dağıtımı gerçekleştirdi.Vatandaşlara ve esnafa Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz’ın projelerinin bulunduğu broşürleri dağıtarak ülkenin geleceği için destek isteyen AK Parti Yıldırım İlçe Teşkilatı, gördükleri yoğun ilgiden memnun kaldı.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı çalışmalarına hız kesmeden aralıksız devam ediyor.
AK Parti Yıldırım İlçe Teşkilatı, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında İlçe Başkanı Ali Erbay ile Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz’ın öncülüğünde, belediye meclisi adayları, ilçe yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları yönetimleri tarafından eş zamanlı olarak 69 mahallede broşür dağıtımı gerçekleştirdi.
Vatandaşlara ve esnafa Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz’ın projelerinin bulunduğu broşürleri dağıtarak ülkenin geleceği için destek isteyen AK Parti Yıldırım İlçe Teşkilatı, gördükleri yoğun ilgiden memnun kaldı. Bundan sonrası için kendilerini yoğun bir temponun beklediğini vurgulayan AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, “Bugünden itibaren 31 Martta yapılacak yerel seçimlerle ilgili ilmik ilmik Yıldırım’ın her köşesini işleyerek, gidilmedik yer, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Heyecanımızı, coşkumuzu, çalışma azmimizi tüm Yıldırım’a yayacağız. 31 Mart seçimlerinden de hep birlikte zaferle çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
Yol haritalarını Yıldırımlı hemşehrilerine göre belirlediklerini dile getiren Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ise, “Memleket işi gönül işi, belediye işi gönül işi. Çünkü biz gönül medeniyetinin çocuklarıyız. Bu şehri el ele vererek şahlandıracağız, beraber yöneteceğiz. Sadece kamu kurumları ile değil, sivil toplum kuruşlarımızla, esnafımızla, sanayicimizle, eğitimcimizle ve en önemlisi Yıldırımlı hemşehrilerimizle karar vererek geleceğimize hep birlikte yön vereceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

AK Parti Yıldırım’da aynı anda 700 bin kişiye ulaştı

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