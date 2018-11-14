AK Parti'yle ilgili flaş Atatürk iddiası!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak yeniden başlayan Türkçe ezan tartışmasını değerlendirirken, "hangi yola saparsanız sapın, CHP bölünecek" dedi. Dilipak, CHP'li Öztürk Yılmaz'ın başlattığı tartışmada CHP lideri Kılıçdaroğlu için "Arapça Ezana 'evet' derken CHP’yi köklerinden kopartıp, seçim kazanmaya yönelik popülist bir politikaya mı savuruyor" diye sordu.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun “Atatürkçü Müslüman”a oynadığını, AK Parti'nin ise “Müslüman Atatürkçü”ye oynadığını iddia eden Dilipak, "Sanki AK Parti de bir ayak oyunu ile Mustafa Kemal’i CHP’nin elinden almaya mı çalışıyor. Bana kalırsa bu iki yaklaşım da oportünizme kayan bir pragmatizmden başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Dilipak'ın "Yeni bir CHP mümkün mü?" başlığıyla (14 Kasım 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

“Bir ihtimal daha var, hangi yola saparsanız sapın, CHP bölünecek.

Sanki AK Parti de bir ayak oyunu ile Mustafa Kemal’i CHP’nin elinden almaya mı çalışıyor. Kılıçdaroğlu “Atatürkçü Müslüman”a oynarken, AK Parti, “Müslüman Atatürkçü”ye oynuyor sanki. Bana kalırsa bu iki yaklaşım da oportünizme kayan bir pragmatizmden başka bir şey değil..