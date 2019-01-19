AK Parti Yozgat Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "AK Parti, muhafazakar demokrat siyaset kimliğe sahip olan, insanı merkeze alan hizmet odaklı bir siyasi partidir. Bizim tek bir derdimiz var, aziz milletimize hizmet etmek." dedi.

Şahin, AK Parti Yozgat il, ilçe ve belde belediye başkan adayı tanıtım toplantısında katıldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, AK Parti'nin yüce Allah'ın inayetiyle daha sonra da aziz milletin desteği ve duası ile çıktığı kutlu yolda şimdi de yeni bir zafere imza atmak için kolları sıvadığını söyledi.

Yerel seçimlere kısa süre kaldığını ifade eden Şahin, her bir günün, saatin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Şahin, AK Parti'nin bu seçimde bir yeniliğe imza attığını belirterek "Bu yenilik, çevreye ve insana duyarlı seçim kampanyasıdır. Artık bundan sonra AK Parti olarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini geride bırakıyoruz." dedi.

AK Parti'nin kutlu yürüyüşüne milletin refahı ve huzurunu artırmak için çıktığını vurgulayan Şahin, "AK Parti, muhafazakar demokrat siyaset kimliğe sahip olan insanı merkeze alan hizmet odaklı bir siyasi partidir. Bizim tek bir derdimiz var, aziz milletimize hizmet etmek. AK Parti, herhangi bir ideolojinin, ismin, bölgenin, zümrenin partisi değildir. AK Parti doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle 81 vilayetiyle 81 milyonun partisidir." diye konuştu.