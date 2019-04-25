HABER

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2019 21:22 | Son Güncelleme

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarınca görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri yerine, özel banka ve özel okul çalışanları olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

Recep Özel, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptıkları olağanüstü itirazda dile getirdikleri bir iddialarının da sandık kurullarının oluşturulmasına dair tespit edilen usulsüzlükler olduğunu hatırlattı.

İlgili kanun gereği sandık başkanlığı görevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi gerektiğini, sandık kurulu üyelerinin nasıl belirleneceğinin de kanunda belli olduğunu ifade eden Özel, bu düzenlemelere aykırı olarak bazı sandık başkanları ve üyelerinin kamu görevlisi olmayanların arasından belirlendiğinin tespit edildiğini kaydetti.

re

Recep Özel, İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarından alınan sandık kurulu başkan ve üyelerine ilişkin listeleri sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştı.

Özel, listede görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin arasında kamu görevlileri yerine, özel banka ve özel okul çalışanlarının olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!
YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecekYSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Yüksek Seçim Kurulu YSK seçim

En Çok Okunan Haberler

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Meral Akşener'e kurultay çağrısı!

Meral Akşener'e kurultay çağrısı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Diğer Haberler
YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

İstanbul seçimleriyle ilgili yeni gelişme! YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK’da bugün ara karar çıkabilir

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Yüksek Seçim Kurulu'nda toplantı sona erdi! Kurul yarın 11'de toplanacak

YSK toplantısı sona erdi!

YSK, AK Parti'nin İstanbul talebini gündemine aldı

AK Parti'nin İstanbul itirazında flaş gelişme!

AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi itirazı YSK'da bugün görüşülecek

Tüm gözler YSK'da! Kritik saatler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.