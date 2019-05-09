AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'un 23 Haziran'da yeniden sandığa gideceğinin açıklanmasından sonra Ekrem İmamoğlu'nun, "Artık konuşma vakti. Sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak" sözlerinin ardından "Her şey çok güzel olacak" etiketiyle İmamoğlu'na destek veren ünlülere tepki gösterdi.

Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Sanatınız da adamlığınız da yalan! Adeta emir komuta zinciri gibi. Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler!" ifadelerini kullandı.

Recep Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada seçimin yenilenmesine tepki mesajları paylaşan sanatçılar için, "Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta "emir komuta zinciri" gibi! Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!" dedi.



