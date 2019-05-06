HABER

AK Parti YSK Temsilcisi Özel, YSK’nın iptal gerekçelerini açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 21:52 | Son Güncelleme

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, “Kurul, 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğu, 101 tane sayım döküm cetvelinin imzasız olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi” dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararının ardından bir açıklama yapan AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, “Biz olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak 9 ana başlık altında itirazda bulunmuştuk.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, “Kurul, 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğu, 101 tane sayım döküm cetvelinin imzasız olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararının ardından bir açıklama yapan AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, “Biz olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak 9 ana başlık altında itirazda bulunmuştuk. Delillendirip belge ve bilgiye dayandırdık. Bunlardan özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlilerinden olmaması yönündeki iddialarımızda çok ısrarlı idik. Yaklaşık olarak 6 bin 500 civarında sandık kurulu başkanının kamu görevlilerinden olmadığını tespit etmiştik. 13 bin civarında sandık kurulu memur üyesinin bulunmadığı, bir de sandık sonuç tutanağı olan sayım döküm cetvellerinin boş ve imzalarının eksik olduğu yönünde iddialarımız vardı. Kurul, 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğu, 101 tane sayım döküm cetvelinin imzasız olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 7’ye 4 bir karar çıktı. Kabul oyu veren de, ret oyu veren de hukuki görüşleri doğrultusunda kararı verdi. Nihayetinde bu karar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"Mazbata iptali sonrasında boşalma hükümleri uygulanacak"
Ekrem İmamoğlu’nun aldığı mazbataya ilişkin konuşan Özel, “Mazbata iptali kararı da çıktı. Seçimin yenilenmesi kararı da 23 Haziran olarak belirlendi. Seçimin sonucunda milletimizin verdiği karara saygı duyacağız. Bir şaibe vardı, hukuki yolsuzluk işlemleri vardı. Biz şaibesiz bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Yine milletin hakemliğine gidiyoruz ve milletin hakemliğinden kimse korkmasın diyoruz. Mazbata iptalinden sonraki boşalma hükümleri uygulanacaktır. Geçmişteki ve emsal uygulamalarla bu yerine getirilecektir” dedi.

Aynı adaylarla seçime gidilecek
Siyasi partilerin aynı adaylarla seçime katılmak zorunda olup olmadığı sorusu üzerine Özel, “Seçime aynı adaylarla gidebilirler, ölümlü ve istifa halinde adaylarını değiştirebilirler” şeklinde konuştu.

Seçmen kütükleri yenilenmiyor
Seçmen kütüklerinin yenilenip yenilenmeyeceğine dair soruyu da cevaplayan Özel, “Seçmen kütükleri yenilenmiyor. Aynı seçmen listeleri ile seçime gidilecektir. Ölüler, kısıtlılar ve cezaevi ilk yerleşim yeri adresi olanlar vardı, burada çıkartılacaktır. Bir de o tarihte 18 yaşına girenler oy kullanacaktır” dedi.

PARTNER Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri
CHP PM ve milletvekilleri yarın toplanıyorCHP PM ve milletvekilleri yarın toplanıyor
Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”

En Çok Okunan Haberler

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

İmamoğlu’ndan seçimin yenilenmesi kararıyla ilgili ilk açıklama!

İmamoğlu’ndan seçimin yenilenmesi kararıyla ilgili ilk açıklama!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Ebru Şallı'dan yürek burkan açıklama! Oğlu...

Ebru Şallı'dan yürek burkan açıklama! Oğlu...

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı

Son dakika: CHP MYK olağanüstü toplandı!

CHP MYK olağanüstü toplandı!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Konseyi toplantısında önemli açıklamalar

Erdoğan’dan NATO toplantısında kritik mesajlar

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

AK Parti'den flaş YSK açıklaması: Bugün karar çıkabilir

AK Parti'den flaş YSK açıklaması: Bugün karar çıkabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.