AK Parti YSK Temsilcisi Özel, YSK’nın iptal gerekçelerini açıkladı

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, “Kurul, 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğu, 101 tane sayım döküm cetvelinin imzasız olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararının ardından bir açıklama yapan AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, “Biz olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak 9 ana başlık altında itirazda bulunmuştuk. Delillendirip belge ve bilgiye dayandırdık. Bunlardan özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlilerinden olmaması yönündeki iddialarımızda çok ısrarlı idik. Yaklaşık olarak 6 bin 500 civarında sandık kurulu başkanının kamu görevlilerinden olmadığını tespit etmiştik. 13 bin civarında sandık kurulu memur üyesinin bulunmadığı, bir de sandık sonuç tutanağı olan sayım döküm cetvellerinin boş ve imzalarının eksik olduğu yönünde iddialarımız vardı. Kurul, 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğu, 101 tane sayım döküm cetvelinin imzasız olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 7’ye 4 bir karar çıktı. Kabul oyu veren de, ret oyu veren de hukuki görüşleri doğrultusunda kararı verdi. Nihayetinde bu karar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"Mazbata iptali sonrasında boşalma hükümleri uygulanacak"

Ekrem İmamoğlu’nun aldığı mazbataya ilişkin konuşan Özel, “Mazbata iptali kararı da çıktı. Seçimin yenilenmesi kararı da 23 Haziran olarak belirlendi. Seçimin sonucunda milletimizin verdiği karara saygı duyacağız. Bir şaibe vardı, hukuki yolsuzluk işlemleri vardı. Biz şaibesiz bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Yine milletin hakemliğine gidiyoruz ve milletin hakemliğinden kimse korkmasın diyoruz. Mazbata iptalinden sonraki boşalma hükümleri uygulanacaktır. Geçmişteki ve emsal uygulamalarla bu yerine getirilecektir” dedi.

Aynı adaylarla seçime gidilecek

Siyasi partilerin aynı adaylarla seçime katılmak zorunda olup olmadığı sorusu üzerine Özel, “Seçime aynı adaylarla gidebilirler, ölümlü ve istifa halinde adaylarını değiştirebilirler” şeklinde konuştu.

Seçmen kütükleri yenilenmiyor

Seçmen kütüklerinin yenilenip yenilenmeyeceğine dair soruyu da cevaplayan Özel, “Seçmen kütükleri yenilenmiyor. Aynı seçmen listeleri ile seçime gidilecektir. Ölüler, kısıtlılar ve cezaevi ilk yerleşim yeri adresi olanlar vardı, burada çıkartılacaktır. Bir de o tarihte 18 yaşına girenler oy kullanacaktır” dedi.

