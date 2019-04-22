AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: “Bundan sonra kurul üyelerimiz bir ara karar alabilir”

AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, kurul çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, “Toplantı saat 14.00 itibariyle başladı. Biraz önce bitti. Bu süreç içerisinde bizim olağanüstü itiraz dilekçemiz vardı. Onun arkasından ek dilekçemiz vardı. Bunlar üzerinde bir görüşme bir sürecine başlamış olduk. Bugün bizim ilk defa sunmuş olduğumuz dilekçelerimiz tüm kurul üyelerine okundu daha sonra ben 2,5 saate yakın sunum da bulundum. Sunum içeriği dilekçemizin kısa bir özeti ve dilekçemizin içerisinde bulunan olaylar iddialar ayrıca dilekçemizin ekinde bulunan bütün belgeleri, bilgileri, 20 klasör evrakın içerisindeki tek tek kurul üyelerine gösterilerek, içi boş deliller olmadığı, kararın sonucu etkileyici belgeler bilgiler olduğunu ifade etmiş olduk. Hukuki görüşler elimizde vardı onları kurul üyelerine paylaştık. Süreci bu şekilde kendi açımızdan bitirdikten sonra diğer partilerin temsilcilerine de birer bizim diyeceklerimize karşı bir cevap hakkı verildi. Kurul üyeleri toptan bir değerlendirme usul hakkında bir karar vermek, ara kararlar hakkında nasıl bir işlem yapılacağı konusunda da yarın (Salı) toplanmak üzere toplantıyı erteledik.” diye konuştu.