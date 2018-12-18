HABER

"AK Parti yüksek faizle her daim mücadele etmiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 20:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "AK Parti hükümetleri yüksek faizle, emeğin, alın terinin en büyük düşmanı olan bu belayla her daim mücadele etmiştir, etmeyi de sürdürecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti hükümetleri yüksek faizle, emeğin, alın terinin en büyük düşmanı olan bu belayla her daim mücadele etmiştir, etmeyi de sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda faiz konusunda dile getirdiği iddialar üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun milletin gözlerinin içine baka baka gerçekleri çarpıttığını, yalanlar üzerine hakikat inşa etmeye yeltendiğini belirten Ünal, "CHP Genel Başkanı mitomaninin en ağır seyreden haliyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini bizlere her defasında hatırlatan söylemlerine bugün yine devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Faiz konusundaki gerçekleri usanmadan bir kez daha söyleyerek yalancının mumunu bir kez daha söndüreceklerini belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Seçimlerdeki yenilgiler serisine bir yenisini daha ekleyecek olan Kılıçdaroğlu’nu aziz milletimizin şaşmaz feraseti ve yüksek vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, faiz harcamalarının toplam bütçe içerisinde payı 2002 yılında yüzde 43,2 seviyesinde iken AK Parti hükümetlerince uygulanan başarılı ekonomi politikaları, mali disiplin ve borç yönetimi sayesinde 2017 yılı itibarıyla yüzde 8,4'e düşmüştür. Yüzde 43,2 nere yüzde 8,4 nere? 2002’de toplanan her 100 liralık vergi gelirinden 85 lirası faiz harcamaları için ayrılırken bu tutar tek derdi ve davası aziz milletimizin refahını ve huzurunu arttırmak olan AK Parti hükümetlerinin başarılı politikaları sonucu 2018 itibarıyla 11 liraya kadar gerilemiştir. 85 lira nere 11 lira nere?"

Mahir Ünal, AK Parti hükümetlerinin emeğin, alın terinin en büyük düşmanı olan yüksek faiz belasıyla her daim mücadele ettiğini ve etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
CHP, Ankara ve İstanbul dahil 68 adayını açıkladıCHP, Ankara ve İstanbul dahil 68 adayını açıkladı
CHP Aydın'daki 4 ilçede daha adayını belirlediCHP Aydın'daki 4 ilçede daha adayını belirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yüksek faiz

En Çok Okunan Haberler

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Baldız enişte aşkı dizinin başını yaktı! ATV hemen yayından kaldırdı

Baldız enişte aşkı dizinin başını yaktı! ATV hemen yayından kaldırdı

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

CHP'nin 4 büyükşehir adayı kesinleşti

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Erdoğan, Fatih Portakal'n sözlerini hatırlatıp çok sert tepki gösterdi

Erdoğan, Portakal'ın sözlerini hatırlatıp sert tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.