AK Parti Zeytinburnu adayı Arısoy, 6 Şubat’ta projelerini açıklayacak

Zeytinburnu’nda bulunan konut sitelerinin yöneticileriyle bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 6 Şubat Çarşamba günü Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde projelerini açıklayacağı bir toplantı yapacağını duyurdu.

31 Mart yerel seçimleri öncesi toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, ilçede bulunan konut sitelerinin yöneticileriyle buluştu. Belgradkapı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen kahvaltılı toplantı, Arısoy’un kendini tanıtmasıyla başladı. Site yöneticilerinin sorularını yanıtlayan Arısoy, yol haritasına yeni notlar ekledi.

Arısoy, "Bu toplantıdan anladığınız üzere biz hep dinleyen olacağız. Allah nasip ederse büyük laflar konuşmak doğru değil. Uygulayınca görmek lazım. Bunu göreceksiniz. Beni buradan tanıyanlar olabilir. 15 yıl görev yaptım. Şimdi bizim açımızdan yeni bir dönem başlıyor. 15 yıl Zeytinburnu’nun hemen her sokağıyla, her probleminin farkındaydık. 25 yıldır buradayız. Peşinen söylüyorum. Bu tutumumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.