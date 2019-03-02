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AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy: “Engellilerin hamisi biziz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engellilerle ilgili yürüttüğü çalışmaları Zeytinburnu’nda geliştireceğini ifade eden AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, “Engellilerin hamisi biziz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engellilerle ilgili yürüttüğü çalışmaları Zeytinburnu’nda geliştireceğini ifade eden AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, “Engellilerin hamisi biziz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde Zeytinburnu’ndaki kadın seçmenlerle buluştu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile İstasyon meydanında gerçekleştirilen açık hava toplantısının ardından bir araya geldiğini ifade eden Arısoy Zeytinburnu’nda İBB ortaklığıyla hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.
Başkan Adayı Arısoy, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Zeytinburnu’ndaki her mahalleye bir kreş kazandırılacağını ifade etti.
“Engellilerin hamisi biz olacağız”
İBB’nin engelliler hakkında büyük hizmetleri olduğunu hatırlatan Arısoy, “Büyükşehir Belediyemiz bunu yaparken onu burada geliştirmeyi düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin bir şubesini açmak için uğraşacağım. Engellilerin hamisi biziz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri’nde Zeytinburnu’nda yaşayan Batmanlı seçmenlerle bir araya geldi. Batmanlılardan dua ve destek isteyen Arısoy, “Bizimle ilgili her türlü kefalete girebilirsiniz” dedi.

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